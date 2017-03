Formuła 1. Force India zmieniło malowanie dla sponsora

Force India przemalowało nie tylko bolid na różowo, ale obaj kierowcy - Sergio Perez i Esteban Ocon, będą jeździć w różowych kaskach.- Wejście firmy BWT do F1 to wielka wiadomość. To nasz najbardziej znaczący sponsor w 10-letniej historii naszego zespołu. To pokazuje jak daleko zaszliśmy - powiedział Vijay Mallya, szef teamu Force India. Firma BWT zajmuje się nowoczesnymi technologii uzdatniania wody.- Nasze samochody na sezon 2017 będą wyróżniać się żywymi kolorami z matowym wykończeniem. Zmiana malowania samochód pokazuje, jak silne jest nasze nowe partnerstwo - dodał Mallya.Sezon F1 rozpocznie się już 26 marca GP Australii w Melbourne.