Drugoligowy klub w Brazylii zatrudnił bramkarza skazanego za morderstwo

Do brutalnego zabójstwa modelki Elizy Samudio, byłej kochanki bramkarza i matki ich wspólnego dziecka, przez krewnych de Souza doszło w 2010 r. Piłkarz został skazany na 22 lata pozbawienia wolności.Co najmniej pięciu sponsorów oświadczyło, że wycofa się ze wspomagania klubu. Protestują stowarzyszenia kobiece, a władze miasta leżącego 400 km na północny zachód od Rio de Janeiro zastanawiają się, czy legalne jest wynajmowanie obiektów sportowych zespołowi w takiej sytuacji.Prezes klubu broni swojej decyzji, a zawodnik dziękuję za to, że dostał szansę.- Wszyscy uciekają ode mnie ze względu na moją przeszłość. Klub Boa otworzył mi drzwi. To dla mnie wielka szansa i motywacja. Jestem szczęśliwy - powiedział bramkarz na konferencji prasowej po podpisaniu dwuletniej umowy.Na jednym z portali społecznościowych prezydent klubu Rone Moraes da Costa wyjawił powody zatrudnienia 32-letniego piłkarza.- Kto nie słyszał i nie mówił nigdy, że praca uszlachetnia? - napisał zwracając uwagę na resocjalizacyjne walory podjęcia pracy przez de Souzę.Wpis spotkał się jednak z dezaprobatą wielu kibiców, nie tylko kobiet. Fani odwracają się od swego klubu.