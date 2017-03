Będzie dodatkowy konkurs w Raw Air? Szalone plany Norwegów

Będzie dodatkowy konkurs?

W środę o godzinie 6.30 cała karawana Raw Air złożona z sześciu autokarów i kilkunastu innych pojazdów wyruszyła do kolejnego miasta. Lillehammer i Trondheim dzieli 350 kilometrów, dlatego czas przyjazdu do bazy hotelowej szacowany jest na godzinę jedenastą. Cztery godziny później wszyscy zawodnicy pojawią się na starcie pierwszych serii treningowych, a o 17.30 zostanie rozegrany prolog. Niestety, bardzo prawdopodobne, że plany ponownie pokrzyżuje wiatr, który po południu może wiać z siłą nawet 8 m/s. Jedyną nadzieją jest fakt, że skocznia Granasen jest dobrze osłonięta i jeśli wiatr nie będzie zmieniał kierunku, to uda się rozegrać skoki.Organizatorzy we wtorkowy wieczór poinformowali, że są czynione starania, aby rozegrać dodatkowy konkurs. Norwegowie chcą utrzymać ideę turnieju Raw Air, w której o zwycięstwie decyduje 16 skoków w sześciu konkursach. Chociaż wydaje się, że w tym momencie nie ma najmniejszych szans na jakiekolwiek dodatkowe zawody, bo grafik jest szczelnie wypełniony aż do 19 marca , to jest cień szansy, że Norwegom uda się zorganizować dodatkowe zawody w Vikersund. Na południu kraju skoczkowie spędzą trzy dni. Jeśli by do tego doszło, to zawodnicy mogliby mówić o katorżniczym wysiłku. Po zawodach w Trondheim cała stawka musi pokonać ponad 500 kilometrów do Vikersund. Na piątkowe popołudnie zaplanowano treningi, a godzinie 16.30 odbędzie się ostatni prolog w turnieju. W sobotę zostanie rozegrany konkurs drużynowy, a w niedzielę odbędą się indywidualne zawody, które zakończą Raw Air.Jedna z koncepcji mówi jednak, że w piątek miałyby się odbyć dodatkowe zawody w Vikersund, a w pierwszej serii wystartowaliby wszyscy skoczkowie. W sobotę zostanie rozegrana ,,drużynówka'', a w niedzielę prolog oraz dwie serie konkursowe. Organizatorzy nie chcieli jednak tego komentować, bo ustalenia muszą zapaść w porozumieniu w FIS-em i miastem, które musiałoby zagwarantować dodatkowe 71 800 franków szwajcarskich na wynagrodzenia . Ostateczną decyzję powinniśmy poznać do czwartkowego wieczoru.