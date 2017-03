Liga Mistrzów PSG w rewanżu z Barceloną nadzwyczajnie nieudolne. Sevilla w Leicester - zwyczajnie. I może to jest nawet bardziej bolesne

Leicester: lekkoatletyka z piłką

Sampaoli bez planu B

Real, Barca i Leicester

Wiadomo, nie będzie szybko tak spektakularnej klęski jak ta Paris Saint Germain w rewanżu z Barceloną. Ale czy dla Sevilli wieczór w Leicester był tak dużo mniej zawstydzający? Tyle, że nie wbiła sobie samobója. Ale i tak podała Leicester awans na tacy. A nie może się jak PSG tłumaczyć ani błędami sędziego, ani tym, że miała naprzeciw siebie Messich i Neymarów.Sevilla zaprzeczyła w Leicester wszystkiemu, co o niej wiemy w tym sezonie. Przez wiele tygodni zachwycała tym, że cały jej zespół poruszał się od pola karnego do pola karnego jak kula do burzenia. Razem, szybko, z planem. W Leicester ta kula się rozpadła na kilka kawałków, bujających się każdy sobie. Bez impetu, bez jakichkolwiek zaskoczeń dla rywala. Rywala, który zaproponował, żeby ten mecz rozstrzygnąć nie tyle grą w piłkę , tylko lekkoatletyką z piłką. A Sevilla nie potrafiła zaproponować niczego innego. I trudno się dziwić, że tak to się skończyło: piłkarze Leicester szybciej biegali, wyżej skakali, mocniej wierzyli, i awansowali. Mają swoją nową bajkę, a że każdy w losowaniu ćwierćfinału będzie chciał trafić właśnie na nich, to już zupełnie inna sprawa.Jorge Sampaoli, po którego wielu kibiców Barcelony jeszcze niedawno byłoby gotowych pójść do Sewilli pieszo, przekonać go, żeby to on przejął Barcę po Luisie Enrique, też rozczarował. Nie było widać żadnego planu B, zmiany średnio się udały, trener w końcu wyleciał na trybuny (czy słusznie, to już inna sprawa, wydawało się, że się złości na los albo swoich piłkarzy, a nie na sędziego), a drużyna uparła się, żeby do końca meczu atakować Leicester z powietrza, kolejnymi wrzutkami. Świetny pomysł na angielską drużynę. A gdy już się zdarzył rzut karny - bo on się bardziej Sevilli zdarzył, niż na niego zasłużyła - to Steven N'Zonzi, rozpieszczany pochwałami od miesięcy, strzelił z 11 metrów najgorzej jak się dało. I właściwie gdyby mecz zakończyć po tym karnym, to nie byłoby żadnej szkody. On się i tak właściwie po tym strzale N'Zonziego i obronie Kaspera Schmeichela (bohater dwumeczu, obronił karne w obu spotkaniach) zakończył. Sevilla już nie atakowała, tylko po prostu przebijała piłkę do przodu, na alibi. Samir Nasri, piłkarz odzyskany w tym sezonie przez Sampaolego i Sevillę dla wielkiej gry , przypomniał o starym Nasrim, wylatując z boiska za drugą żółtą kartke, sprowokowany przez Jamiego Vardy'ego.Sevilla wygrała pierwszy mecz bardzo skromnie, 2:1 nie odzwierciedlało przewagi jaką miała, ale wydawało się, że w rewanżu mimo wszystko to ona ma więcej szans. Mecze bez strzelonego gola zdarzają jej się bardzo rzadko - w 2017 to był dopiero trzeci. A pokonać ją do zera potrafiły w tym sezonie tylko Barcelona i Real. Teraz dołączyło do nich Leicester. Bohaterskie we wtorek, takie jakiego się Sampaoli spodziewał. Mówił przed rewanżem, że zagrają z tym starym Leicester, tym z mistrzowskiego sezonu, a nie obecnego. A o swoją drużynę się bał, widział jak ostatnio gubiła punkty po błędach, remisując w lidze z Alaves i Leganes. Ale zapobiec porażce w Leicester nie umiał. Zamiast pierwszego od 1958 awansu do ćwierćfinału najważniejszego europejskiego pucharu, zostało poczucie, że jednak światem Sevilli są rundy pucharowe Ligi Europy, nie Ligi Mistrzów. Piłkarze PSG byli w rewanżu z Barceloną wyjątkowo nieudolni. Piłkarze Sevilli w Leicester - nieudolni zwyczajnie. I może to jest dla nich nawet bardziej bolesne.