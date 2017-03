NCAA. Karnowski nominowany do nagrody Senior CLASS

23-letni torunianin przed kilkoma dniami znalazł się także w piątce nominowanych do nagrody Kareema Abdula Jabbara, którą otrzymuje najlepszy środkowy ligi NCAA.W głosowaniu internetowym Senior CLASS Award Karnowski prowadzi i ma obecnie 32,9 proc. wskazań, wyprzedzając Franka Masona III (University of Kansas) - 25,6 proc. Głosy fanów nie mają jednak decydującego znaczenia, bo w wyborze uczestniczą także szkoleniowcy wszystkich ekip oraz dziennikarze.Wyróżnienie przyznawane jest studentom ostatniego rocznika. Pierwszym laureatem w sezonie 2000/01 był Shane Battier (Duke), później znany z parkietów NBA , m.in. dwukrotny mistrz tej ligi z Miami Heat (2012, 2013). Karnowski poprawił właśnie należący do niego indywidualny rekord 131 zwycięstw w rozgrywkach NCAA. Reprezentant Polski ma już 132 wygrane spotkania.Nagrodę Senior CLASS otrzymywali także m.in. David West (2003) czy koledzy Marcina Gortata w okresie jego występów w Orlando Magic - Jameer Nelson (2004) i J.J. Redick (2006).Mający 216 cm wzrostu Karnowski rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Notuje średnio 12,6 pkt, 6,0 zbiórek, 2,0 asysty oraz 1,0 blok. Jest trzeci w West Coast Conference pod względem skuteczności rzutów z gry (60,1 proc.).Polak przygotowuje się z ekipą Bulldogs, legitymującą się w tym sezonie najlepszym bilansem w lidze (32-1), do najważniejszej, pucharowej fazy rozgrywek, tzw. tournament z udziałem 64 najlepszych zespołów. "Marcowe szaleństwo" (March Madness) właśnie się rozpoczyna. Gonzaga, rozstawiona w West Region z nr 1, zmierzy się w pierwszym meczu z South Dakota St. (16) w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.