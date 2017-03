Liga Mistrzów. Piękny sen Leicester City trwa! Sevilla wyeliminowana

W pierwszym spotkaniu Hiszpanie wygrali 2-1, ale bramka zdobyta przez Jamiego Vardy'ego pozwalała "Lisom" wierzyć w awans. Kilka pierwszych minut należało do Sevilli, ale z czasem to gospodarze zaczęli dochodzić do głosu. Pierwszy gol padł w nieco przypadkowych okolicznościach. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Riyad Mahrez, piłka minęła kilku zawodników, po czym odbiła się od Wesa Morgana i minęła bezradnego Sergio Rico.Sevilla bardzo długo rozgrywała swoje akcje, ale niewiele z nich wynikało. Blisko pięknego gola tuż po przerwie był Sergio Escudero, ale piłka po jego uderzeniu z dystansu wylądowała na poprzeczce! Po minucie było już 2-0 - Marc Albrighton dopadł do piłki w polu karnym, zdołał ją sobie poprawić i uderzył lewą nogą tuż przy słupku. Sevilla potrzebowała w tej chwili jednego gola do doprowadzenia do dogrywki lub dwóch do bezpośredniego awansu.Dwa kluczowe zdarzenia miały miejsce w 74. oraz 80. minucie. Najpierw Hiszpanie długo wymieniali między sobą piłkę, nawet w polu karnym Leicester, aż sędzia nagle przerwał grę - Samir Nasri uderzył głową Jamiego Vardy'ego, za co dostał drugą żółtą kartkę. Francuz osłabił swój zespół w kluczowym momencie. Kilka minut później Sevilla dostała rzut karny - Kasper Schmeichel sfaulował Vitolo. Ale Duńczyk zdołał się zrehabilitować, bo obronił słabe uderzenie Stevena N'Zonziego! Co ciekawe, w pierwszym meczu Schmeichel również obronił "jedenastkę" (tyle że wykonywaną przez Joaquina Correę). Sevilla nie miała już żadnego pomysłu na sforsowanie obrony "Lisów", bo do takich trudno zaliczyć kilkanaście wrzutek. Bliżej gola byli gospodarze, ale dwie dobre okazje zmarnował Jamie Vardy.Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski nie znaleźli się nawet na ławce rezerwowych mistrzów Anglii - nie zostali zgłoszeni do rozgrywek. Leicester zagra w 1/4 LM mimo że w angielskiej Premier League zajmuje dopiero 15. miejsce! Zespół ostatnio po zmianie trenera gra dużo lepiej - Claudio Ranieriego zastąpił jego asystent Craig Shakespeare.Losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów w piątek o 12.00. Zagrają w nich Juventus, Leicester, Barcelona, Borussia Dortmund , Bayern Monachium oraz Real Madryt . W środę poznamy ostatnich ćwierćfinalistów: Atletico Madryt lub Bayer Leverkusen (4-2 w pierwszym meczu) oraz Monaco lub Manchester City (3-5). Relacje na żywo w Sport.pl - to jest twój live!