Liga Mistrzów. FC Porto same pozbawiło się złudzeń. Juventus w ćwierćfinale Ligi Mistrzów!

- Ja wiem, że Porto wierzy, iż może rozegrać wielki mecz. Pokazali już w eliminacjach z Romą, że radzą sobie z odrabianiem strat. To zespół, który zna się na tego typu starciach, potrafią wykorzystywać swoje okazje - ostrzegał przed meczem Massimiliano Allegri, trener Juventusu.Okazało się, że ostrzegać nie było przed czym. Juventus nie dał żadnych złudzeń Porto. A nawet nie tyle Juventus, ile pozbawiło się ich same Porto, które od 40. minuty grało w dziesiątkę - czerwoną kartkę zobaczył Maxi Pereira.Urugwajczyk wyleciał z boiska w kuriozalnych okolicznościach - rękami obronił strzał Gonzalo Higuaina, i nie tylko osłabił zespół, ale też sprowokował rzut karny, którego na gola chwilę później zamienił Paulo Dybala.I to w zasadzie był koniec. Koniec emocji. W drugiej połowie Juventus kontrolował grę, a osłabione Porto nie zagrażało - poza kilkoma kontrami - bramce Gianluigiego Buffona. Włosi awansowali do ćwierćfinału (3:0 w dwumeczu). Wciąż są niepokonani na własnym stadionie, gdzie nie przegrali od początku sezonu.Losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek o 12 w szwajcarskim Nyonie.