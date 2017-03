Norwedzy pobili rekord świata! Oto najdłuższy mecz w historii hokeja [WIDEO]

Storhama Dragons pokonało Spartę Warriors 2-1 w meczu, który zakończył się o 2:32 w nocy. Spotkanie trwało 217 minut i 14 sekund. Zakończone zostało po trafieniu Joakima Jensena na 2-1!







Mimo późnej pory zakończenia spotkania wielu kibiców oglądało mecz do samego końca! Dzięki temu zwycięstwu Storhamar prowadzi w ćwierćfinale - rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw - 3-2.



Najdłuższy mecz w historii NHL miał sześć dogrywek - doszło do niego w 1936 roku, gdy Detroit Red Wings pokonało Montreal Maroons.