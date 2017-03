Ligi zagraniczne. "La Derniere Heure": Problemy w rozmowach Teodorczyka z Anderlechtem

Zdaniem Belgów problemem są żądania finansowe Teodorczyka; chciałby zarabiać znacznie więcej niż Matias Suarez, Steven Defour czy Milan Jovanović, którzy byli gwiazdami zespołu w ostatnich latach.W dodatku Anderlecht wie, że zatrzymanie Teodorczyka będzie bardzo trudne - dzięki świetnym występom zwrócił na siebie uwagę m.in. angielskich klubów.- Na chwilę obecną nie wiadomo, czy dojdziemy do porozumienia w sprawie pensji oraz długości kontraktu Łukasza - powiedział menedżer Marcin Kubacki. Jeśli nie do porozumienia nie dojdzie, Teodorczyk zostałby znowu piłkarzem Dynama Kijów (skąd jest wypożyczony za 700 tys. euro, wykup kosztuje 4,7 mln euro), ale... - Nie zagra już dla Dynama, ale Kijowianie będą mogli go sprzedać - stwierdził Kubacki.Według "Het Belang van Limburg" Everton i West Bromwich to dwa kluby najmocniej zainteresowane 25-letnim reprezentantem Polski. Teodorczyk miałby kosztować 15-20 mln euro.Teodorczyk jest najlepszym strzelcem ligi belgijskiej z 20 golami - ma na koncie aż pięć bramek więcej od drugiego Jelle Vossena z Club Brugge . Po 30 kolejkach Anderlecht - zagra w sześciozespołowej grupie mistrzowskiej - jest liderem z 61 pkt. Drugie Club Brugge ma o dwa punkty mniej.