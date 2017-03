Siatkówka. Szeroki skład kadry mężczyzn wybrany, nie brakuje zaskoczeń

Szeroka kadra - debiuty młodych i powroty doświadczonych?

Kadra nie dla Zbigniewa Bartmana?

Skład kadry na 2017 rok (może ulec zmianie):

Podano nazwiska siatkarzy, którzy w nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym będą brani pod uwagę, jeśli chodzi o turnieje, w których weźmie udział kadra Polski. Wśród 62 zawodników znalazło się 9 atakujących, 11 rozgrywających, 16 środkowych, 19 przyjmujących oraz 7 zawodników grających na pozycji libero.Tak długa lista siatkarzy, którzy będą uczestniczyć w przygotowaniach do poszczególnych turniejów da Ferdinando De Giorgiemu dużą możliwość rotacji składem. Na liście znalazło się kilka nazwisk, które przez jakiś czas nie były widoczne na arenie reprezentacyjnej albo obrały na tyle egzotyczny klubowy kierunek, że wielu podejrzewało, że mogą nie znaleźć się pod obserwacją Włocha - Łukasz Żygadło (Sarmayech Bank), Jakub Jarosz (gra w Katarze), Daniel Pliński (Indykpol AZS Olsztyn ) czy też Bartosz Gawryszewski (Lotos Trefl Gdańsk ).W szerokim składzie znaleźli się także siatkarze bardzo młodzi, których nazwiska padały głównie w kontekście przyszłości polskiej siatkówki. W obozach przygotowawczych i zgrupowaniach brać udział będą między innymi Karol Butryn (GKA Katowice ), Tomasz Fornal (Cerrad Czarni Radom ), Łukasz Kozub (MKS Będzin ), Bartosz Pietruczuk (Lotos Trefl Gdańsk), Krzysztof Rejno (MKS Będzin), czy też Kamil Semeniuk (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle).Choć skład reprezentacji jest szeroki, to jednym z zaskoczeń jest brak w nim typowanego do gry Zbigniewa Bartmana. Były kadrowicz nie występował w drużynie narodowej od 2013 roku. - Może nie zabrzmi to skromnie, ale sportowo jestem w stanie pomóc kadrze. Uważam się za dużo lepszego zawodnika niż w 2013 roku - pod koniec lutego Zbigniew Bartman przyznał na antenie Polsatu Sport. Obecnie siatkarz występuje w tureckim Galatasaray Stambuł, które w lidze zajmuje 8. miejsce. Polski zawodnik zajmuje 5. pozycję w zestawieniu najlepszych atakujących ligi tureckiej. W 19 meczach zdobył 309 punktów.Zgodnie z przewidywaniami asystentami Ferdinando De Giorgiego w kadrze narodowej Polski zostali Piotr Gruszka (trener GKS-u Katowice) oraz Oskar Kaczmarczyk (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). Docelową imprezą, do której sztab szkoleniowy przygotuje reprezentantów będą rozgrywane w Polsce mistrzostwa Europy.Fabian Drzyzga, Radosław Gil, Marcin Janusz, Michał Kędzierski, Marcin Komenda, Łukasz Kozub, Grzegorz Łomacz, Grzegorz Pająk, Paweł Woicki, Nikodem Wolański, Łukasz ŻygadłoBartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Michał Filip, Jakub Jarosz, Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj, Szymon Romać, Damian SchulzMateusz Bieniek, Damian Boruch, Bartosz Gawryszewski, Wojciech Grzyb, Piotr Hain, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Grzegorz Kosok, Bartłomiej Lemański, Marcin Możdżonek, Piotr Nowakowski, Daniel Pliński, Krzysztof Rejno, Mateusz Sacharewicz, Łukasz Wiśniewski, Andrzej WronaBartosz Bednorz, Adrian Buchowski, Rafał Buszek, Tomasz Fornal, Miłosz Hebda, Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Bartłomiej Lipiński, Mateusz Mika, Piotr Orczyk, Bartosz Pietruczuk, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Rafał Szymura, Aleksander Śliwka, Marcin Waliński, Wojciech Włodarczyk, Wojciech ŻalińskiPiotr Gacek, Jędrzej Gruszczyński, Mateusz Masłowski, Kacper Piechocki, Jakub Popiwczak, Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski.