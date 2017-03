UFC wspomina walkę Joanny Jędrzejczyk. "Totalna dominacja"

Polska mistrzyni z nieskazitelnym rekordem

Starcie z faworyzowaną Carlą Esparzą o tytuł mistrzyni najważniejszej federacji UFC w wadze słomkowej (do 52 kg) zapowiadało się fascynująco. Polka wygrała ją przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.Jędrzejczyk za świetną postawę dostała 50 tys. dolarów premii. - Mówiłam, że tego dokonam, i zrobiłam to. Nikt mi tego pasa nie zabierze - cieszyła się Jędrzejczyk. - Walczyłam do końca, ale ona była świetna - powiedziała o naszej zawodniczce Amerykanka.Joanna Jędrzejczyk to najlepsza zawodniczka MMA na świecie bez podziału na kategorie wagowe. W zeszłym roku dwukrotnie obroniła mistrzowski pas pokonując dwie najlepsze pretendentki w swojej dywizjiJędrzejczyk szturmem podbiła UFC - najlepszą i najpopularniejszą organizację MMA - i serca kibiców na całym świecie. W marcu 2015 roku została mistrzynią wagi słomkowej (do 52 kg) w efektowny sposób nokautując Amerykankę Carlę Esparzę już w drugiej rundzie. Trzy miesiące później w niemniej spektakularny sposób z kwitkiem odprawiła kolejną Amerykankę, Jessikę Penne, a 15 listopada w Melbourne wygrała swoją piątą walkę w UFC zwyciężając z Kanadyjką Valerie Letourneau.W zeszłym roku drugi raz rozprawiła się z Claudią Gadelhą, a ostatnio, na rekordowej gali w Nowym Jorku w legendarnym Madison Square Garden, obroniła pas po raz czwarty, pokonując Karolinę Kowalkiewicz.Zawodniczka z Olsztyna pisze niezwykłą historię. Już teraz jest na siódmym miejscu w rankingu UFC bez podziału na kategorie wagowe. A na tym poprzestać nie zamierza. Do swojego nieskazitelnego rekordu (13 zwycięstw, 0 porażek) w zawodowym MMA zamierza dorzucić jeszcze kilka zwycięstw, a najlepiej pas wagi muszej (do 57 kg), którą UFC może w niedalekiej przyszłości stworzyć.