Koniec wojny o Legię? Dariusz Mioduski blisko przejęcia klubu

- Rzeczywiście nastąpił przełom, bo Mioduskiemu udało się rozbić jedność Leśnodorskiego i Wandzla. Boguś [Leśnodorski] przeszedł, najprościej mówiąc, na jego stronę. Sprzeda udziały w klubie ale - według moich informacji - zachowa w nim jakąś rolę, raczej nie prezesa. Z kolei gdyby Maciek Wandzel zachował udziały, a pewnie ich nie zachowa, to i tak de facto znajdzie się poza klubem w bieżącym zarządzaniu, jego głos już niczego nie przegłosuje - mówi nam jeden z informatorów.Informacje o przejęciu mistrza Polski przez Mioduskiego podano we wtorek wieczorem na portalu firsteleven.com . Obie strony nam jej potwierdzić nie chcą. Jednak od kilku, a może nawet kilkunastu dni, coraz więcej i częściej mówi się o tym, że to właśnie Mioduski przejmie 40 proc. akcji od Leśnodorskiego i Wandzla, a nie Wandzel i Leśnodorski 60 proc. od Mioduskiego.Mioduski spłaci swoich wspólników. Z pewnością potrzebować będzie do tego inwestora, ale bliska osoba z jego otoczenia zaprzecza, że będą to Azjaci, którzy w niedzielę - razem z Mioduskim w loży centralnej - oglądali mecz Legii z Wisłą (1:0).Gdy kilka dni temu pytaliśmy, kiedy podjęte zostaną jakieś decyzje, obie strony konfliktu zgodnie mówiły, że najpóźniej nastąpi to do końca marca . Ale dodawały, że najprawdopodobniej stanie się to szybciej. No i stało się. We wtorek potwierdziły nam, że 23 marca podadzą do publicznej wiadomości, jak dalej będzie wyglądać struktura klubu.Pewne jest to, że Mioduski nie widzi w Legii dalej miejsca dla Wandzla. Ale to nie znaczy, że nie widzi też dla Leśnodorskiego (w nowym rozdaniu może zostać członkiem rady nadzorczej). Z Wandzlem nie rozmawia, ale z Leśnodorskim już tak. Obaj panowie w ostatnich dniach spotkali się kilka razy. Rozmawiali m.in. w Amsterdamie , dzień przed meczem Legii z Ajaksem.