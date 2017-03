Primera Division. Kto jest kluczowym piłkarzem Barcelony? Lionel Messi? Luis Suarez? Neymar? Nie! To Samuel Umtiti

Według "Sportu" Francuz jest prawdziwym talizmanem Barcelony. - To piłkarz, który zapewnia zwycięstwa, gdy gra . Jest kluczowy, mimo że nie strzela goli. To Samuel Umtiti - czytamy w katalońskim dzienniku.Umtiti zagrał w 16 meczach ligowych i Barcelona wygrała je wszystkie (48 pkt na 48 możliwych)! Ale gdy nie gra, jego koledzy spisują się znacznie gorzej - Barcelona wygrała tylko 2 z 11 takich spotkań (zremisowała sześć i przegrała trzy, tylko 12 z 33 możliwych punktów). Do tej pory nie grał jedynie ze względu na kontuzje lub rotację (na środku obrony grają jeszcze Gerard Pique oraz Javier Mascherano).Umtiti przyszedł do mistrza Hiszpanii latem z Olympique Lyon. Kosztował 25 mln euro, ale ma jedną z najniższych pensji w drużynie. Z nim w składzie Barcelona traci mało goli po stałych fragmentach gry . Co ciekawe, Umtitiego zabrakło w ostatnim meczu z Deportivo La Coruna i Barcelona przegrała po dwóch golach straconych po rzutach rożnych.