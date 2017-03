Ekstraklasa piłkarzy ręcznych. Sławomir Szmal przedłużył umowę z Vive

Dotychczasowa umowa 38-letniego bramkarza obowiązywała do końca obecnego sezonu i została przedłużona o kolejny rok."Emocje związane z poprzednim sezonem i obecne rozgrywki, które pokazują, że cały czas możemy rywalizować z najlepszymi, były dla mnie +motorem napędowym+ do podjęcia tej decyzji. Jestem jeszcze w stanie pomóc drużynie w osiąganiu kolejnych sukcesów" - powiedział Szmal, cytowany przez oficjalną stronę kieleckiego klubu.Po igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro "Kasa" zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Podczas zgrupowania kadry przed mistrzostwami świata we Francji pomagał Tałantowi Dujszebajewowi w przygotowaniu bramkarzy reprezentacji."Jestem w takim momencie kariery, że mam świadomość o konieczności podjęcia kroków w innym kierunku. Nie związanych z grą w piłkę ręczną, ale związanych z tą dyscypliną. Mam pewne oferty, ale zdecydowałem się jeszcze na rok grania" - podkreślił bramkarz kieleckiej drużyny.Szmal zawodnikiem Vive jest od 2011 roku. Z kielecką drużyną pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju i czterokrotnie Puchar Polski. W barwach zespołu ze stolicy regionu świętokrzyskiego wywalczył dwa brązowe medale Ligi Mistrzów i triumfował w tych rozgrywkach w poprzednim sezonie."Sławek to wzór profesjonalisty i fantastyczny człowiek, który cały czas prezentuje wysoki poziom sportowy. Jest zawodnikiem, który ma wielkie zasługi dla polskiej piłki ręcznej i nadal stanowi silny punkt naszej drużyny, co pokazały ostatnie mecze Ligi Mistrzów. Jestem bardzo zadowolony z tego, że zostaje u nas na kolejny rok" - powiedział prezes kieleckiego klubu Bertus Servaas.