Ekstraklasa. Ogromne zainteresowanie meczem w Poznaniu

Przyjazd Górnika, ostatniej drużyny w tabeli, wywołuje w Poznaniu ogromne zainteresowanie z kilku powodów. Lech po raz kolejny zorganizował akcję "Kibicuj z Klasą", w ramach której młodzież ze szkół czy klubów sportowych wpuszczana jest za darmo. Już w poniedziałek zamknięto listę chętnych (ponad 15 tysięcy kibiców), których było zdecydowanie więcej niż miejsc.Wysoka frekwencja to jednak zasługa przede wszystkim świetnych wyników piłkarzy Nenada Bjelicy. W tym roku wygrali już pięć meczów w lidze i jeden w Pucharze Polski."W niedzielę przypada też 95. rocznica założenia klubu. Z tej okazji szykujemy bardzo efektowną oprawę, będziemy mierzyć siłę dopingu, specjalny pokaz szykują również tancerki z "Kolejorz Girls". Te wszystkie akcje związane z meczem plus wyniki sprawiły, że bilety rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Nie spodziewamy się kibiców gości, niepotrzebny będzie zatem sektor buforowy. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że na stadionie zasiądzie ponad 40 tysięcy widzów" - powiedział PAP rzecznik prasowy poznańskiego klubu Łukasz Borowicz.Rekord ekstraklasy obecnego sezonu należy również do Lecha. Podczas spotkania z Arką we wrześniu ubiegłego roku na trybunach zasiadło 39 539 widzów. 9 kwietnia w następnym spotkaniu przed własną publicznością lechici podejmować będą Legię Warszawa i można się spodziewać kolejnej wysokiej frekwencji na poznańskim stadionie.Mecz Lecha z Górnikiem rozegrany zostanie w niedzielę o godz. 15.30.