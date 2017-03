"Al-Kaida" z Nowego Targu królem Bagdadu. Polak Kais Al Ani zagra w reprezentacji Iraku?

Irbil to jedno z najstarszych miast na świecie. Założone ponad 8 tys. lat temu leży na północy Iraku, u podgórza Gór Kurdyjskich. Liczbą zamieszkałej tam ludności dorównuje Warszawie. Na obrzeżach metropolii położony jest podstarzały stadion nazwany imieniem Franso Haririego, lidera Demokratycznej Partii Kurdystanu, który w 2001 roku został zamordowany na ulicy przez politycznych oponentów. W czerwcu 2016 r. na trawiastym boisku Erbil SC, spadkowicza z irackiej ekstraklasy, nie królowała jednak polityka, a futbol. A wśród kilkudziesięciu młodych ludzi, wyłącznie brunetów, wyróżniał się jeden - wysoki blondyn. Chyba tylko ktoś niespełna rozumu uwierzyłby, że gdzieś na rubieżach Iraku trenował sobie Polak, nastolatek z Nowego Targu, bramkarz krakowskiej Wisły.

- Byłem w szoku. Moje włosy zrobiły furorę, może nawet większą, niż moje umiejętności - śmieje się w rozmowie ze Sport.pl Kais Al Ani, 19-letni golkiper, który za kilka dni może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Iraku. Obecnie przebywa w Bagdadzie, gdzie oczekuje na odbiór irackiego paszportu. W środę razem z kadrą narodową uda się do Iranu, gdzie czeka go zgrupowanie, a następnie dwa mecze eliminacji mistrzostw świata w Rosji - 23 marca w Teheranie z Australią i 28 marca w Dżuddzie z Arabią Saudyjską.

Okup: 100 tys. dolarów

Facebook. Aplikacja stworzona w 2004 r. przez studenta Uniwersytetu Harvarda Marka Zuckerberga ma moc łącznia ludzi z całego świata. Połączyła również Al Aniego i Zaida Yousifa Dawooda, skauta IFA, irackiej federacji piłkarskiej, który wyszukuje zawodników mających korzenie sięgające Zatoki Perskiej. Na początku piłkarz Wisły temat uznał za żart. - Napisał do mnie jakiś koleś, który oświadczył, że mogę grać dla Iraku. No jaja. Nigdy wcześniej nie myślałem o reprezentowaniu ojczyzny taty, więc po prostu zlekceważyłem tą wiadomość. Ale on nie odpuszczał. Pisał do mojej siostry, do braci. Powiedziałem o wszystkim mamie, ale też nie podjęła tematu. Sprawą zajęli się dopiero moi agenci. To oni porozmawiali z Zaidem i dali mi znak, że wszystko jest na serio - wspomina z rozbawieniem Kais, a dla kolegów z drużyny - "Ali".

Nikt w domu piłkarza nie ucieszył się jednak z zainteresowania irackich działaczy. Wręcz przeciwnie - pełen obaw był szczególnie ojciec. - Tata przyjechał do Polski w latach 70-tych. Pracował w ambasadzie. Miał sporo pieniędzy i kochał góry, więc często jeździł do Zakopanego. Tam poznał moją mamę i został w kraju na stałe - opowiada Al Ani junior. Rodzina ojca wciąż jednak mieszkała w Iraku. Kilka lat temu spotkała ich wielka tragedia. Jeden z kuzynów Kaisa został porwany dla okupu. - Porywacze zażądali 100 tys. dolarów. Rodzina zapłaciła, chcieli ratować kuzyna. Opowiadał później, że cały czas siedział z workiem na głowie, słyszał tylko rozmowy bandytów - mówi piłkarz, którego ojca, do puszczenia syna do Iraku, namawiał sam selekcjoner reprezentacji Radhi Shenaishil.

Iracki pierwszy raz

Powołanie na zgrupowanie "Lwów Mezopotamii", bo taki przydomek nosi iracka kadra, "Ali" po raz pierwszy otrzymał w czerwcu ubiegłego roku. Przebywał wówczas w Hiszpanii, gdzie pomagał mieszkającej w Esteponie siostrze w prowadzeniu. butiku. - Kiedy przyszedł faks z zaproszeniem, byłem u Fatimy, która ma swój biznes. Poprosiłem więc działaczy o lot z Malagi. I tak przez Stambuł trafiłem do Irbil - tłumaczy.

Wysiadając kilka dni później z wysłużonego Airbusa po raz pierwszy postawił stopę na irackiej ziemi. - Nigdy wcześniej tam nie byłem. Irak odwiedzała siostra, był tam też mój brat, ale ja - nigdy. Dlatego na początku poczułem dziwną dumę. Albo radość. Trudno opisać to uczucie. Chociaż byłem tam po raz pierwszy, to właściwie byłem u siebie - wspomina. Największe wrażenie zrobiły na nim szalone irackie ulice na których czerwone światło jest wyłącznie kolorową ciekawostką. - Kierowcy nie tylko jeździli na czerwonym, ale robili to na oczach policji! A policjanci patrzyli na wszystko spokojnie - mówi ze śmiechem i dodaje: "Policja jest w Iraku wszechobecna. Tak samo wojsko. Jadąc autem co kilkaset metrów trzeba zatrzymywać się w checkpoincie na którym sprawdzane są przepustki, samochody są dokładnie przeszukiwane. Czuć nieprzyjemne napięcie".

Al Ani zapewnia, że wrażenie robiła także baza na stadionie Erbil SC. - Sam obiekt był stary, ale murawę utrzymali w niezłym stanie. Mieszkaliśmy w pięciogwiazdkowym hotelu, nie brakowało nam dosłownie niczego. Organizacja była na naprawdę wysokim poziomie. Poza tym na treningi przychodziło po tysiąc kibiców! - zachwyca się.

Gwiazda Bagdadu

Mimo kolejnego powołania do kadry golkiper wypożyczony jesienią do trzecioligowego Podhala Nowy Targ. wciąż nie ma irackiego paszportu. Co prawda złożył już wszelkie wymagane dokumenty, udał się nawet po ich odbiór do Bagdadu, ale. papiery zaginęły. - W poniedziałek mówili o tym nawet w telewizji. Zrobiła się afera, bo przyjechał piłkarz po paszport, a tu nikt nic nie wie. Na szczęście wszystko uda się załatwić. We wtorek jadę zrobić odbitki linii papilarnych i w środę pewnie otrzymam dokument - tłumaczy dodając, że przez kilka ostatnich dni czuł się w stolicy Iraku jak prawdziwy celebryta: "Ludzie podchodzili i prosili o wspólne zdjęcia. Wszyscy wiedzieli kim jestem. Czekali na mnie dziennikarze. Na treningach kibice pozdrawiali mnie krzycząc "Welcome Kais!".

Pierwszy etap kuszenia młodego piłkarza odbył się jeszcze w Warszawie. Na specjalną kolację rodzinę Kaisa zaprosił ambasador Iraku w Polsce Asaad Sultan Hachem Abogulal. - Zostaliśmy przyjęci po królewsku. Ambasador zapewniał, że ambasada to nasz drugi dom i zawsze jesteśmy tam mile widziani. Zjedliśmy pyszny obiad, a na lotnisko w Warszawie odwiozła nas dyplomatyczna limuzyna - mówi z ekscytacją.

Gdyby nie kłopoty paszportowe, Polak miałby za sobą znacznie więcej zgrupowań. Przez brak obywatelstwa ominęły go co najmniej trzy obozy. Tym razem wszystko ma się udać. Już w środę w Teheranie rozpoczynają się przygotowania reprezentacji, która próbuje awansować na Mundial. Pod koniec marca czekają ją arcytrudne mecze z Australią i Arabią Saudyjską. - Nie chcę robić sobie nadziei, ale po poniedziałkowym treningu dałem trenerowi do myślenia. Nie mam napinki na grę, ale czekam na szansę. Mam już nawet numer, to 30. Zawsze taki chciałem mieć, serio. Ewentualnie wziąłbym jeszcze 33. Dwie trójki miał na plecach Radek Cierzniak, którego podziwiam - zdradza nam Al Ani.

Gdzie jest bomba?

Mówiąc o Iraku, nie można pominąć tematu trwającego tam konfliktu. 20 marca 2003 r. koalicja sił międzynarodowych pod dowództwem Stanów Zjednoczonych rozpoczęła II wojnę w Zatoce Perskiej. Obalony został rząd tworzony przez partię Baas, na czele z dyktatorem Saddamem Husajnem, co rozpoczęło kilkuletnią okupację kraju. Wojenne blizny widoczne są tam do dziś, choć od dnia ataku minęło blisko 15 lat. - Smutne wrażenie robi wszechobecny gruz. Wojnę czuć na każdym kroku, chociażby przez obecność wojska. W Bagdadzie zamieszkałem w hotelu z którego sam nie mogę wyjść. Wokół stoi kilku uzbrojonych ochroniarzy. Przed głównymi drzwiami ustawili wykrywacz metalów. Kiedy podjechaliśmy autem, zostało ono przeszukane pod kątem bomb. Cały czas ktoś kogoś sprawdza. Czasem są jakieś wybuchy, ale. jest bezpiecznie - zapewnia. Zresztą gwarancję bezpieczeństwa dali Kaisowi i jego ojcu działacze irackiej federacji.

Pewnie dlatego też o każdy jego krok dba trener bramkarzy, który stał się jego aniołem stróżem. - Ma specjalną przepustkę dzięki której wszędzie możemy wjechać. Ale jeśli ktoś chciałby przylecieć do Iraku sam, to odradzam. Trzeba mieć kogoś, kto wie gdzie można iść, z kim i co mówić - fachowo tłumaczy. Dodaje także, że w Irbil, gdzie trenował, wojnę mógł oglądać tylko w telewizji: "To obszar kontrolowany przez Kurdów, jest bardzo spokojnie i bezpiecznie. Takie klasyczne państwo w państwie".

Al-Kaida z Nowego Targu

- Nawet przez moment! - tak Kais odpowiada na pytanie, czy nie wahał się podejmując decyzję o reprezentowaniu Iraku. Po ewentualnym debiucie w meczu eliminacyjnym zamknie sobie drogę do gry w polskiej kadrze narodowej. Nastolatek nie ma jednak wątpliwości, że postąpił słusznie. - Nawet mój tata, który miał pewne wątpliwości, teraz jest napalony. Cały czas dzwoni do ludzi z federacji, podpytuje, coś tam dopowiada. Jest moim wielkim kibicem. Kolejnych mam w Iraku. W niedzielę poznałem pięciu członków naszej rodziny. W poniedziałek przyszło dziewięciu kolejnych, wszyscy nowi! We wtorek kolejne spotkanie, nie wiem ilu ich tam jeszcze zostało.

Bez wahania przyznaje jednak, że Polska jest jego ojczyzną. Pierwszą. I to mimo, iż jego rodzeństwo nad Wisłą spotkało wiele przykrości. - Najgorzej miała Fatima. Nauczycielka od matematyki powiedziała jej wprost, że nie lubi Arabów i dlatego nie puści jej do kolejnej klasy. Rodzice musieli zabrać ją do salezjańskiego liceum w Czarnym Stawie. Bracia też nie mieli lekko. Jasin, aby się bronić, zaczął nawet trenować sporty walki - opowiada i przyznaje, że on - najmłodszy z rodzeństwa - miał najmniej kłopotów: "W szkole koledzy wołali na mnie Al-Kaida, ale traktowałem to w kategoriach żartu".

Dziś cała rodzina radzi sobie świetnie. Wspomniana siostra Fatima ma butik w Hiszpanii. - Brat Ali śpiewa, był nawet w X-Factorze, dał występ w Sali Kongresowej w Warszawie. Drugi brat, Jasin, poszedł w biznes, stworzył stronę internetową. A ja gram w piłkę. I choć w życiu bym nie przypuszczał, że będę robił to dla Iraku, to cieszę się chwilą. Futbol mnie zaskoczył, teraz ja chciałbym zaskoczyć kibiców. I polskich, i irańskich.