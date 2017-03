Ekstraklasa. Jarosław Jach obrońca Zagłębia Lubin już po operacji. Zdąży na Euro U-21?

Zabieg zszycia więzadeł przeprowadził w szpitalu w Poznaniu doktor Jacek Jaroszewski, który jest lekarzem reprezentacji Polski. Jak powiedział rzecznik Zagłębia Zygmunt Kogut, operacja się udała i Jach jest już w domu. "Jarek ma najlepszą możliwą opiekę medyczną. Poza tym jeszcze w szpitalu odwiedził go trener reprezentacji U21 Marcin Dorna, aby go podbudować i zapewnić, że cały czas na niego liczy" - dodał.Zawodnik Zagłębia urazu nabawił się w pierwszej połowie w pierwszym wiosennym meczu z Arką Gdynia . Początkowo liczono, że kontuzja nie jest tak poważna, ale leczenie zachowawcze nie przyniosło efektów i piłkarz musiał się poddać zabiegowi.Rzecznik klubu z Lubina przyznał, że trudno dokładnie powiedzieć, kiedy zawodnik wróci na boisko. "To jest żywy organizm i różnie może reagować. Nie jest na pewno tak, że ten sezon ma już stracony. Nie tylko nam zależy na jego zdrowiu, ale także trenerom reprezentacji U21. Liczymy, że jeszcze w tym sezonie w lidze uda mu się zagrać przynajmniej jeden mecz. Nie będziemy jednak przyspieszać i wróci na boisko, jak będzie w stu procentach zdrowy" - podsumował Kogut.Jach w tym sezonie w barwach Zagłębia Jach rozegrał 21 meczów, w których zdobył jednego gola. Był pewniakiem do gry w reprezentacji na czerwcowych mistrzostwach Europy U21, które zostaną rozegrane w Polsce.