Liga Mistrzów. Nie będzie kary dla sędziego meczu Barcelona - PSG? Kataloński dziennik broni Aytekina

Barcelona awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po niesamowitym dwumeczu z Paris Saint-Germain. Drużyna Luisa Enrique przegrała w Paryżu 0:4, ale w rewanżu odwróciła losy rywalizacji wygrywając 6:1.Ogromny sukces mistrzów Hiszpanii był na ustach całego świata, ale w spotkaniu na Camp Nou nie brakowało kontrowersji. Wątpliwości budzą m.in. dwa rzuty karne podyktowane dla Barcelony i brak czerwonej kartki dla Neymara.Na Deniza Aytekina po środowym meczu spadła fala krytyki. Dziennik "Marca" poinformował nawet, że może on zostać odsunięty od sędziowania na najbliższe kilka miesięcy. Sensacyjne doniesienia potwierdził również Romain Collet-Gaudin z francuskiego Eurosportu.Teraz głos w sprawie zabrał kataloński "Sport", który dotarł do anonimowej osoby z UEFA. - Po każdym meczu przeprowadza się dokładną analizę pracy sędziów. To ona decyduje o obsadach sędziowskich na kolejne spotkania. Jednak od oceny do ukarania jest bardzo daleka droga - czytam na stronie Sportu Powyższa wypowiedź, zdaniem katalońskiego dziennika, kończy sprawę meczu Barcelona - PSG, ale wszystko wskazuje na to, że przepychanki na linii Barcelona - Madryt dopiero się zaczynają. Tym bardziej, że powstała specjalna petycja kibiców, którzy domagają się powtórzenia rewanżowego spotkania na Camp Nou - więcej o tej absurdalnej propozycji możecie przeczytać TUTAJ Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!