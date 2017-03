Serie A. Nowy prezydent klubu: Palermo jest lepsze od... Chelsea

Szczegółów finansowych przejęcia klubu po ekscentrycznym prezydencie Maurizio Zamparinim, który pełnił tę funkcję od 2002 r., nie ujawniono.- Gdybym kupił Chelsea za półtora miliarda euro, to mógłbym sprzedać ją z dobrym zyskiem za 1,8 mld euro. Inwestycja w Palermo pozwala mi przewidywać znacznie większy margines zysków - powiedział Baccaglini, który nie ma żadnego doświadczenia w zarządzaniu sportem. Prezydent Zamparini w ciągu 15 lat dokonywał zmian na ławce trenerskiej blisko... 40 razy. W ostatniej kolejce Palermo z kadrowiczem Thiago Cionkiem, który został powołany przez selekcjonera Adama Nawałkę na spotkanie eliminacji MŚ z Czarnogórą ( 26 marca Podgorica), uległo AS Roma z Wojciechem Szczęsnym 0:2. Sycylijski klub po 28. kolejkach zajmuje 18. lokatę (bilans 3 zwycięstwa, 6 remisów i 19 porażek).Baccaglini podkreślił, że nie tylko sprawy finansowe zaważyły na jego decyzji.- Po tygodniu pobytu, wszystkie moje wątpliwości zniknęły. Kibice Palermo to wspaniali ludzie. Wszyscy tutaj dają mi tak wiele, nie zadając pytań i nie żądając niczego - dodał.