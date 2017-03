Cracovia - Zagłębie 1:1. Piękne bramki w Krakowie

Chociaż w pierwszej połowie mecz nie był toczony w porywającym tempie, to wskutek błędów obrońców liczba groźnych akcji stworzonych przez obie drużyny była bardzo duża. Padł jednak tylko jeden gol.W 12. min. - przed polem karnym Cracovii - Filip Starzyński w sprytny sposób minął Huberta Wołąkiewicza. Mając przed sobą tylko Grzegorza Sandomierskiego bez problemów go pokonał. Cracovia najbliższa wyrównania - przed przerwą - była w 17. min., ale ładna "główka" Krzysztofa Piątka była niecelna."Pasy" zdobyły gola w 68. min. Wówczas Tomas Vestenicky dośrodkował z prawej strony, po czym golkiper z Lubina wypiąstkował piłkę wprost pod nogi Marcina Budzińskiego. Ten popisał się pięknym, celnym strzałem sprzed pola karnego.Krakowianie ruszyli do zdecydowanego ataku i byli bliscy zdobycia bramki na wagę trzech punktów w 77. min. Po dośrodkowaniu Pawła Jaroszyńskiego efektowną, choć niecelną "główką" ponownie popisał się Krzysztof Piątek.Minutę później Zagłębie było blisko wykorzystania kontry, ale po zagraniu Arkadiusza Woźniaka piłkę sprzed swojej bramki wybił Wołąkiewicz. Wcześniej wspomniany zawodnik z Lubina ograł Grzegorza Sandomierskiego.W doliczonym czasie gry żółtą kartkę dostał będący na ławce rezerwowych Zagłębia Adama Buksa (zszedł z murawy w 68. min).