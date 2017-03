Podwójny nokaut na Shamrock FC! [WIDEO]

Bohaterami tego zdarzenia byli Alex Cazares i Alan Vasquez. Doszło do niego, gdy oboje wyprowadzili ciosy, które doszły w tym samym czasie do ich szczęk. Takie rzeczy się praktycznie nie zdarzają, więc sędzia był zmieszany, ale Vasquez chwilę po otrzymaniu ciosu zrozumiał co się stało i wstał na nogi a Cazares był zamroczony na dłużej i zaraz po tym jak Alan wstał sędzia przerwał walkę. Zwycięstwo w tej walce dano Alanowi Vasquezowi, u którego przy ogłoszeniu werdyktu widać złamany nos.Poniżej wideo z całej sytuacji:Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl