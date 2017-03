Ekstraklasa. Głowackiego pomysł na przyszłość: prowadzenie szkółki

Pochodzi z Poznania, ale od 2000 r. jest związany z krakowską Wisłą (z przerwą w latach 2010-2012 na grę w tureckim Trabzonsporze ).- Kontynuuję karierę, ale trzeba patrzeć nieco dalej, w przyszłość. Stąd pomysł założenia Akademii. Dość długo kiełkował on w głowie, ale przyjaciele i rodzina pomogli mi w podjęciu decyzji - powiedział piłkarz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.Do 20 marca trwa nabór. Zajęcia Akademia Futbolu z "Głową" są skierowane do dziewczynek i chłopców w wieku 4 do 11 lat. Będą prowadzone w co najmniej w sześciu miejscach na terenie Krakowa (lokalizacji ma być z czasem więcej). W przyszłości treningi mają się też odbywać w miastach podkrakowskich np. Bochni czy Skawinie.