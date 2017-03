Skoki narciarskie. Żyła najlepszy z Polaków. Eisenbichler wygrał prolog Raw Air w Lillehammer

Eisenbichler, który jako jedyny w stawce przekroczył granicę 140 m, uzyskał notę 163,1 pkt. Drugie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag - 134,5 m (151,9), a trzecie lider Pucharu Świata Austriak Stefan Kraft - 130,5 m (151,8). Żyła otrzymał notę 145,9 pkt.Maciej Kot był 12. po lądowaniu na 128 m (144,9).Kamil Stoch został sklasyfikowany na 25. pozycji po lądowaniu na 117 m (128,5). Wicelider klasyfikacji przed swoją próbą ironicznie się uśmiechał. Musiał aż trzykrotnie opuszczać belkę, ponieważ na skoczni wiał zbyt silny wiatr w plecy 31. miejsce zajął Stefan Hula - 128 m (125,9), 38. Jan Ziobro - 125,5 m (120,3) i 41. Klemens Murańka - 127,5 m (118,4). Awansu do pierwszej serii nie wywalczył Dawid Kubacki zajmując 53. pozycję po skoku na odległość 108 m (103,2).Prolog rozgrywano w zmiennych warunkach atmosferycznych, jury aż cztery razy zmieniało długość rozbiegu. Rozpoczynano z belki 9., po niej była 8., 7. i na koniec dla najlepszych - szósta. Po raz ostatni długość rozbiegu skrócono po próbie Eisenbichlera, który z 7. belki doleciał do 140,5 m.Po przerwie przeznaczonej na odpoczynek i trening do rywalizacji w Pucharze Świata wrócił Słoweniec Domen Prevc, odkrycie pierwszych konkursów sezonu. Młodszy brat "dominatora" z ubiegłego roku Petera jednak po regeneracji sił nie zachwycił. Wylądował tylko na 118,5 m i został sklasyfikowany na 33. pozycji.Warunki atmosferyczne i obniżanie belki startowej spowodowały, że żaden ze skoczków nie zbliżył się do rekordu obiektu, który wynosi 146 m i był ustanowiony w 2009 roku przez Szwajcara Simona Ammanna. W tym roku czterokrotny złoty medalista olimpijski także wystąpił w Lillehammer, ale skoczył 131,5 m i zajął 24. miejsce.We wtorek początek pierwszej serii konkursowej zaplanowany jest na godz. 17.Na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund łącznie odbędą się cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe cyklu "Raw Air".Cykl zakończy się 19 marca w Vikersund. Pod uwagę będą brane noty zawodników uzyskane w czterech konkursach indywidualnych, dwóch drużynowych i w czterech seriach kwalifikacyjnych. Dlatego w tych ostatnich oceniani są również skoczkowie z czołowej dziesiątki Pucharu Świata, którzy mają zagwarantowany start w pierwszej serii.Zwycięzca całych zawodów nie otrzyma jednak dodatkowych punktów bonusowych do klasyfikacji generalnej PŚ. Wszystkie cztery indywidualne konkursy w norweskim turnieju będą bowiem punktowane tak samo, jak inne zawody cyklu.W rozpoczętym w piątek cyklu chodzi nie tylko o punkty Pucharu Świata, ale i duże pieniądze. W puli jest 100 tys. euro, a zwycięzca może zgarnąć nawet 60 tys.Liderem PŚ jest Kraft, który ma obecnie 31 pkt przewagi nad Stochem.Czołówka klasyfikacji generalnej "Raw Air" (po 6 z 16 skoków):1. Stefan Kraft (Austria) 823,6 pkt2. Andreas Wellinger ( Niemcy ) 802,73. Markus Eisenbichler (Niemcy) 785,44. Piotr Żyła (Polska) 765,35. Andreas Stjernen ( Norwegia ) 762,26. Peter Prevc (Słowenia) 754,67. Richard Freitag (Niemcy) 748,98. Johann Andre Forfang (Norwegia) 746,59. Robert Johansson (Norwegia) 742,910. Daiki Ito (Japonia) 741,011. Maciej Kot (Polska) 734,6...15. Kamil Stoch (Polska) 715,9