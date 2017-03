Tirreno-Adriatico. Gaviria wygrał etap, Quintana nadal liderem

Przez większość dystansu na czele wyścigu znajdowała się kilkuosobowa grupka uciekinierów, ale rozpędzony peleton doścignął ich na ostatnich kilometrach i końcówka etapu stała pod znakiem rywalizacji sprinterów. Na dogodnej pozycji znalazł się mistrz świata Peter Sagan, ale tym razem ubiegł go Gaviria, dwukrotny złoty medalista mistrzostw świata na torze.W klasyfikacji generalnej nie zaszły zmiany. Prowadzi Nairo Quintana (Movistar), który o 50 s wyprzedza Thibaut Pinota i o 1.06 Australijczyka Rohana Dennisa. Majka przesunął się na 23. pozycję, ale do lidera traci 4.37.Cztery lokaty niżej plasuje się Michał Kwiatkowski (Sky) - 7.37 straty. Dwaj najlepsi polscy kolarze startują w tej samej imprezie po raz pierwszy od igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, gdzie Majka zdobył brązowy medal.Siedmioetapowy wyścig zakończy się we wtorek jazdą indywidualną na czas w San Benedetto del Tronto (10 km). Wyniki 6. etapu, Ascoli Piceno - Civitanova Marche (159 km):1. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick Step) 4:09.312. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)3. Jasper Stuyven ( Belgia /Trek)4. Matteo Trentin (Włochy/Quick Step)5. Jens Debusschere (Belgia/Lotto Soudal)6. Elia Viviani (Włochy/Team Sky) wszyscy ten sam czas...47. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 6 s48. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas94. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 4898. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 1.28118. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 3.12Klasyfikacja generalna:1. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 25:44.282. Thibaut Pinot ( Francja /FDJ) strata 50 s