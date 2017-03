Mertesacker oszukany przez kibica przed meczem z Bayernem. Jego mina bezcenna [WIDEO]

Mertesacker, który nie znajdował się w kadrze meczowej Arsenalu na to spotkanie, zawody oglądał z trybun. Nim się jednak na nie udał, został zaczepiony przez jednego z fanów, który chciał uścisnąć mu dłoń. Gdy Niemiec wyciągnął rękę do kibica, ten zabrał swoją dłoń i zaczął się śmiać. Mertesackerowi żart zdecydowanie nie przypadł do gustu, co widać po jego reakcji. Całą sytuację można zobaczyć w nagraniu poniżej.







Niemcowi z pewnością humoru nie poprawił potem przebieg samego meczu. Arsenal drugi raz uległ Bayernowi 1:5 i odpadł z Ligi Mistrzów.