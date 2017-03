Ligue 1. Exodus piłkarzy z PSG. Krychowiak skorzysta?

#Telefoot

Konkurenci na wylocie?

W najchętniej oglądanym francuskim programie piłkarskim nadawanym w TF1 jego dziennikarze długo dyskutowali o sytuacji PSG po fatalnym rewanżowym spotkaniu z Barceloną. Ich zdaniem sromotna porażka w Lidze Mistrzów ma dla ekipy prezesa Nassera Al-Khelaifiego oznaczać roszady w skaldzie.Ponoć najbliższy opuszczenia drużyny jest Angel Di Maria. Nie tylko dlatego, że czterokrotny mistrz Francji już zimą mógł przyjrzeć się ofercie z gatunku XXL od jednego z klubów z Chin, ale dlatego, że tym razem zgłasza się po niego Juventus. Argumenty finansowe Włochów mają przemówić także do wyobraźni działaczy PSG i z puszczeniem Argentyńczyka problemu być nie powinno. Bliski rozstania z klubem jest też obrońca Marquinhos.Bardziej interesujące dla polskich kibiców są za pewne informacje dotyczące defensywnych pomocników drużyny z Parc des Princes.- Marco Verratti jest w kontakcie z Barceloną i Bayernem Monachium . Szanse, że odejdzie wynoszą teraz jakieś 50 procent - powiedział w programie dziennikarz Frederic Calenge. Co prawda agent Włocha Donati di Campli szybko odniósł się do transferowych plotek, ale jego oświadczenie nazwać można raczej kurtuazyjnym.- Wszystkie wielkie kluby patrzą na Verattiego. Zamiarem PSG jest jednak by go zatrzymać, to wielki klub. My szanujemy podpisaną do 2021 roku umowę - stwierdził lakonicznie menadżer.Według informacji "Telefoot" coraz mniej pewna jest też przyszłość Blaise'a Matuidiego. Francuz, który już dawno miał przedłużyć umowę z paryskim klubem na razie tego nie uczynił. Jego kontrakt jest ważny do połowy 2018 roku. Zdaniem dziennikarzy rok przed wygaśnięciem umowy działacze PSG nie będą blokować transferu, na którym jeszcze będą mogli zarobić. W letnim okienku nie pozwolili, by Matuidi opuścił Paryż i przeniósł się do Juventusu. Zawodnik był zły, że mimo konkretnej propozycji, nie doszło wtedy do jej finalizacji.Twórcy programu przedstawili też grafiki z możliwymi kierunkami, odejścia grającego ostatnio w podstawowym składzie Adriena Rabiota. Pomocnik połączony został z Arsenalem, Tottenhamem czy AC Milan.Odejście filarów środka pomocy w PSG na pewno zmieniałoby klubową sytuację Grzegorza Krychowiaka. Polak nie jest obecnie rozpatrywany przez trenera Unaia Emery'ego jako zawodnik do wyjściowego składu. Z drugiej jednak strony ciągle nie milkną doniesienia dotyczące zmian barw klubowych przez samego Polaka. "Tuttosport" znów powiadomił, że reprezentant biało-czerwonych jest na celowniku Interu Mediolan.Zresztą ewentualny exodus piłkarzy z PSG spowoduje też ich napływ. Prezes AL-Khelaifi zapowiedział w miniony weekend, że jego klub "pozostanie aktywny jeśli chodzi o transfery i pokaże, że ambicje drużyny wciąż sięgają wysoko".