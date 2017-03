Floyd Mayweather: Oficjalnie wracam z emerytury dla Conora McGregora

Mayweather jest w trakcie specjalnego tourne po Europie. Podczas pobytu w Anglii ogłosił, iż rezygnuje ze sportowej emerytury tylko po to, aby móc zawalczyć z Conorem McGregorem. Jednocześnie wezwał mistrza UFC do zorganizowania pojedynku już w czerwcu W wypowiedzi dla FightHype.com stanowczo zaprosił Conora do walki. - Kiedy stawałem do walki z Arturo Gattim, ja byłem underdogiem, a on faworytem. Pokonałem go, nie beczałem, nie narzekałem.- Kiedy walczyłem z Oscarem De La Hoya on był faworytem, ja underdogiem. I znów nie beczałem ani nie narzekałem. Wygrałem z nim i stałem się faworytem. Dla Conora Mcgregora wracam z emerytury, tylko po to, by z nim walczyć.- Nie chcę już słyszeć żadnych wymówek o pieniądzach, o UFC. Podpisz papiery z federacją, abyś mógł ze mną walczyć w czerwcu. Proste i jasne. Walczmy w czerwcu. Ty jesteś underdogiem, ja faworytem.- Nie jesteśmy tu po to, aby jęczeć o kasę. Jestem już zmęczony tym gadaniem o forsie i o tym, że chcesz walczyć. Mówisz wszystkim, to co chcą usłyszeć. Jeśli tak, to podpisz papiery i zróbmy to! - krzyknął Mayweather.A następnie dodał: - Obecnie jest tak, że oficjalnie wracam z emerytury dla Conora McGregora. Nie ma co marnować czasu. Załatwmy to szybko. Walczmy w czerwcu.Czekamy na odpowiedź McGregora, któremu w maju ma się urodzić syn, będący powodem przerwy mistrza w walkach dla UFC. Czy Conor zmierzy się z Floydem w tym terminie?Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl