Plotki transferowe. Bayern Monachium interesuje się piłkarzem Realu Madryt

Hiszpańska "Marca" podaje, że transfer jest bardzo możliwy, bo Bayern i Real są w doskonałych stosunkach. Co potwierdzać mają bezproblemowe rozmowy przy transferach Toniego Kroosa i Xabiego Alonso.Wielkim zwolennikiem sprowadzenia Rodrigueza jest też podobno Carlo Ancelotti, trener Bayernu Monachium , który pracował z tym zawodnikiem przez rok w Realu - w sezonie 2014/15.Kolumbijczyk zawodnikiem Realu jest od 2014 r. Na Santiago Bernabeu trafił z AS Monaco. Jego kontrakt z Królewskimi jest ważny do 30 czerwca 2020 r.