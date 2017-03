"Afrykański zabójca" zapoluje na Jurasa podczas KSW 39. "To mega dobry zawodnik"

Rozbił Błachowicza

32-letni Sokoudjou jest doświadczonym zawodnikiem. W swej karierze walczył dla największych światowych organizacji: Pride, UFC, Bellator, Strikeforce czy Dream. Lista pokonanych rywali też budzi szacunek. "Afrykański zabójca" (taki pseudonim wymyślił sobie w związku ze swoim pochodzeniem) wygrywał z Antonio Rogerio Nogueirą czy Mattem Hamillem i toczył zacięty, choć przegrany bój z Lyoto Machidą. Powracającemu do MMA po sześciu latach, Łukaszawi Jurkowskiemu o takiego mocnego rywala chodziło.- To duże nazwisko. On bił się z najlepszymi. Dla mnie to wyzwanie i mobilizacja, by ciężko zapierniczać na treningach - cieszy się Jurkowski. - Kibice MMA którzy nie urodzili się przedwczoraj, doskonale pamiętają go właśnie z Pride'a gdzie nokautował Nogueirę czy Ricardo Aronę. To mega dobry zawodnik - podkreśla zajmujący się ostatnio komentowaniem walk Jurkowski.Kameruńczyk jest dobrze znany także polskim kibicom. W 2011 potrzebował dwóch rund by porozbijać i pokonać przez techniczny nokaut marzącego wtedy o UFC Jana Błachowicza. To była walka o pas w wadze półciężkiej. W rewanżu lepszy okazał się już Polak. Sokoudjou jeszcze raz zaprezentował się przed biało-czerwoną publicznością podczas KSW 36. Wtedy uległ Tomaszowi Narkunowi.W swojej ostatniej walce Kameruńczyk przegrał z Thiago Silvą.- On wciąż jest groźny. Mimo, że ostatnio może nie ma wielkich wyników, ale walczy z mocnymi rywalami. Jeżeli przegrywa, to po fajnych pojedynkach. Dla mnie to na pewno wyzwanie, on jest faworytem. Mi to pasuje - zapewnia Jurkowski.Sokoudjou versus Jurkowski to kolejna z walk KSW 39, która budzi spore emocje. Gotowy jest już prawie cały fight card gali.W starciu wieczoru 27 maja , Mamed Chalidow zmierzy się z Borysem Mańkowskim. W oktagonie zobaczymy też m.in. Mariusza Pudzianowskiego z Tyberiuszem Kowalczykiem, Fernando Rodriguesa jr z Marcinem Różalskim, Michała Kitę z Karolem Bedorfem, Marcin Wrzoska z Kleberem Koike Erbstem, Marcina Wójcika z Tomaszem Narkunem czy Mateusza Gamrota i Damiana Janikowskiego.