Liga Mistrzów. Petycja o powtórzenie meczu FC Barcelona - Paris Saint-Germain bije rekordy. Podpisało ją już ponad 200 tys. osób

Nie milkną echa środowego meczu Ligi Mistrzów. Barcelona wygrała z PSG 6:1 i mimo porażki 0:4 w pierwszym spotkaniu awansowała do kolejnej rundy. Zdaniem wielu obserwatorów sprzyjał jej jednak niemiecki sędzia Deniz Aytekin, który podjął kilka decyzji na korzyść drużyny z Katalonii."Witam wszystkich. Nazywam się Luis Melendo Olmedo i chcę, żeby mecz Barcelony z PSG odbył się raz jeszcze. Wszystko z powodu incydentów, które poważnie zaszkodziły paryskiemu klubowi. Barcelona skorzystała na błędach Deniza Aytekina" - przeczytać można we wstępie ankiety skierowanej do UEFA , która powstała na platformie Change.org. Pod petycją podpisało się już ponad 200 tysięcy internautów, a liczba ta wciąż rośnie. Mimo to powtórzenie meczu wydaje się być niemożliwe, bo stworzyło by precedens, który w przyszłości mógłby się okazać wielkim problemem dla UEFA.***Grzegorz Krychowiak miał porozmawiać po meczu z polskim dziennikarzem, ale musiał odwołać rozmowę. Dlaczego?To jemu Barcelona zawdzięcza cud. Na Camp Nou narodził się nowy król.Jak Rio Ferdinand Steven Gerrard , Michael Owen oraz Gary Lineker zareagowali na decydujące trafienie Barcelony? Co tu dużo gadać, spójrzcie sami.Tę reakcję hiszpańskiego komentatora po prostu trzeba zobaczyć!