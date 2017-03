Premier League. Kapustka i Wasilewski z Shakespearem do końca sezonu

Rainieri został zwolniony 23 lutego , gdy zespół szorował po dnie tabeli Premier League i ledwie dziewięć miesięcy po tym, jak wywalczył historyczne mistrzostwo Anglii. Zespół, którego piłkarzami są Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski , przekazano tymczasowo jego dotychczasowemu asystentowi Craigowi Shakespearowi, który w swoim pierwszym meczu rozbił 3:1 Liverpoool, a tydzień później powtórzył ten wynik z Hull City.W niedzielę wiceprezes klubu Aiyawatt Srivaddhanaprabha potwierdził, że zawieszono poszukiwania następcy Rainieriego i Shakespear zostanie trenerem Leicester do końca sezonu.- Jego umiejętności trenerskie i szacunek, jakim cieszy się w klubie, są wszystkim doskonale znane. Wiedzieliśmy, że drużyna będzie w dobrych rękach, gdy przekazywaliśmy mu zespół dwa tygodnie temu - powiedział Srivaddhanaprabha.- Pod jego wodzą zespół zareagował tak, jak tego oczekiwaliśmy. Pokazał świetne cechy przywódcze i pod presją poprowadził zespół do dwóch ważnych wygranych. Poprosiliśmy go o to, by poprowadził zespół do końca sezonu. On na naszą propozycję przystał - dodał.Po 27 rozegranych meczach Leicester ma na swoim koncie 27 punktów, o trzy więcej niż trzecie od końca Hull City, ale mistrzowie Anglii mają jeden spotkanie rozegrane mniej. Do końca sezonu zostało 11 kolejek ligowych.