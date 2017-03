Bundesliga. Gwiazdor RB Lipsk stracił przytomność. Po meczu został odwieziony do szpitala. "Wciąż szukamy przyczyny"

Do zasłabnięcia doszło po sobotnim meczu z VfL Wolfsburg (0:1). Keita, który rozegrał całe spotkanie, stracił przytomność w szatni. Gdy jego stan się ustabilizował, został odwieziony do szpitala.W niedzielę klub poinformował, że przyczyną utraty przytomności mógł być zwykły wysiłek. Ale to tylko hipoteza. - Naby spędził noc w szpitalu, czuje się lepiej. Wyniki jego badań były w porządku, wciąż szukamy przyczyn tego zasłabnięcia - powiedział Ralph Hasenhüttl, trener beniaminka Bundesligi Keita występuje w Lipsku od lata zeszłego roku, kiedy to przeniósł się tam z innego klubu finansowanego przez Red Bulla, Salzburga. W ostatnich dniach zagraniczne media rozpisują się na temat zainteresowania nim topowych klubów z Europy - m.in. Liverpoolu czy Barcelony.Branżowy portal transfermarkt.de wycenia 22-latka na 18 mln euro.