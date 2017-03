Plotki transferowe. Z Ligi angielskiej z powrotem do Bundesligi? Bayern Monachium chce piłkarza Arsenalu

Według zagranicznych mediów Granit Xhaka może jednak niebawem zmienić klub. Tym bardziej, że w Arsenalu mu się wiedzie raczej średnio. - Bayern na pewno ma Xhakę na oku, obserwuje go - powiedział "SportBild" Ottmar Hitzfeld, były menedżer Bawarczyków.Serwis goal.com dodaje, że Bayern może chcieć pozyskać Xhakę, bo zakończenie kariery ogłosił Xabi Alonso. - To nie jest łatwa decyzja, ale to dobry czas na jej podjęcie. Chciałem zakończyć ją na szczycie, a Bayern to absolutnie najwyższy poziom - napisał kilka dni temu hiszpański pomocnik.A na swoim Twitterze zamieścił wymowny wpis: "Żyłem tym. Kochałem to. Żegnaj, piękna gro".Arsenal pozyskał Granita Xhakę latem z Borussii Mönchengladbach. 24-latek kosztował Kanonierów 25 milionów funtów, co jest trzecim najdroższym transferem w historii klubu. Więcej zapłacono tylko za Mesuta Özila (w 2013 r. przeszedł z Realu Madryt za 42.5 miliony funtów_ i Alexisa Sancheza (w 2014 r. z Barcelony za 35 mln).