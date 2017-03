PŚ w Oslo. Kamil Stoch: Strata koszulki? To jest dla mnie dobra sytuacja

PŚ w Oslo. Stoch już nie jest liderem, to był nasz najgorszy konkurs w sezonie

Dzikie tańce" Piotra Żyły przed skokiem w Oslo

Niedzielne zawody w Oslo wygrał Stefan Kraft Kamil Stoch zajął 22. miejsce i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 60 punktów przewagi nad Austriakiem Polak zamienił na 31 punktów straty.- Strata koszulki , to jest dla mnie dobra sytuacja - powiedział Stoch w TVP Sport . I zaczął wyjaśniać: - Wielu dziennikarzy, ludzi da mi może teraz trochę spokoju, wytchnienia. Będzie mi odrobinę łatwiej.W pierwszej serii Stoch oddał dobry skok na 126 metrów (zajmował piąte miejsce), w drugiej skoczył 114,5 metra.- Nie wiem, co się stało w powietrzu. Wszystko wyglądało dobrze, dopóki nie przeleciałem buli. Od jakiegoś czasu właśnie w tym miejscu zaczynają się moje problemy - powiedział.A przyczynę swojego problemu opisał tak: - To nie był żaden podmuch. To był mój błąd. Od jakiegoś czasu - a konkretnie od dużej skoczni w Lahti - skręca mnie w locie, i tak też było i tym razem.Do zakończenia rywalizacji w Pucharze Świata zostało jeszcze pięć konkursów indywidualnych. Najbliższy już we wtorek w Lillehammer.***Stefan Kraft wygrał, Kamil Stoch zajął 22. miejsce i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 60 punktów przewagi nad Austriakiem Polak zamienił na 31 punktów straty. Niedziela w Oslo była najgorszym dniem w całym sezonie dla kadry Stefana Horngachera. W każdym z poprzednich konkursów zdobywali oni więcej punktów niż na Holmenkollbakken.Piotr Żyła przeżywa ostatnio najlepsze dni swojej kariery. Polakowi z tego powodu wyraźnie dopisuje humor, co widać było przed pierwszym skokiem konkursu indywidualnego w Oslo.