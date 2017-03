Real Madryt - Real Betis. Lider odzyskany po męczarniach. Królewskich znowu uratował Sergio Ramos

Królewscy wiedzieli, że stawką starcia z Betisem będzie pozycja lidera rozgrywek i mecz rozpoczęli od zmasowanych ataków na bramkę Antonio Adana. Podopieczni Zinedine'a Zidane'a dobrze wyglądali jedynie przez pierwszy kwadrans. W 25. minucie po katastrofalnym błędzie samobójcze trafienie zanotował Keylor Navas, a warto podkreślić, że od kilkudziesięciu sekund nie powinno go już być na boisku. W poprzedniej sytuacji Kostarykanin sfaulował rywala przed polem karnym, za co powinien dostać czerwoną kartkę, ale prowadzący te zawody Mateu Lahoz nie dopatrzył się przewinienia.Od momentu utraty bramki gra wicemistrzów Hiszpanii straciła na intensywności. Dobrze broniący goście praktycznie nie pozwalali rywalom na stworzenie sobie jakiejkolwiek klarownej okazji. Błąd popełnili w końcówce pierwszej połowy, gdy niepilnowany Cristiano Ronaldo doprowadził strzałem głową do remisu.Po zmianie stron Realowi wcale nie grało się jednak łatwiej. Królewskim brakowało precyzji, a im bliżej było końca spotkania w ich poczynaniach zauważyć można było coraz więcej nerwowości. Sytuacji nie uspokoiła nawet czerwona kartka dla Cristiano Picciniego. Kluczowy okazał się stały fragment gry w 81. minucie. Do dośrodkowanej z rzutu rożnego przez Toniego Krossa piłki najwyżej wyskoczył Sergio Ramos i mocnym uderzeniem głową zmusił Adana do kapitulacji.W doliczonym czasie gry grający w dziesiątkę Betis mógł jeszcze wyrównać, ale świetną interwencją popisał się Keylor Navas, po części odkupując winy za błąd przy pierwszej bramce.Real awansował na 1. miejsce w ligowej tabeli. Madrytczycy mają 62 punkty, o dwa więcej niż zajmująca 2. lokatę Barcelona. Królewscy wciąż mają do rozegrania zaległy mecz z Celtą Vigo na Balaidos.