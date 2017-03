Kasper Hämäläinen: Mam nadzieję, że nadchodzą dla mnie lepsze czasy w Legii

W niedzielę mistrzowie Polski pokonali przed własną publicznością Wisłę 1:0. Decydującego gola przed przerwą strzelił Miroslav Radović. - Wisła miała kilka szans, a my prowadziliśmy tylko jednym golem. Nie powiem, że mieliśmy wszystko pod kontrolą, bo wynik mógł całkowicie zmienić się w ciągu jednej chwili. Naszym błędem było to, że "nie zabiliśmy" tego spotkania przed przerwą. Wtedy byliśmy zdecydowanie lepsi, mieliśmy kilka okazji do zdobycia bramki. Nie udało nam się to, przez co do samego końca było troszkę nerwowo. Zupełnie niepotrzebnie - powiedział po spotkaniu Hämäläinen.I dodał: - Był to dla mnie bardzo trudny, wyczerpujący mecz. Wisła miała bardzo ofensywnie grającego lewego obrońcę i uganianie się za nim kosztowało mnie wiele sił. Często musiałem koncentrować się na defensywie, by chwilę później być już na połowie Wisły, bo wyprowadzaliśmy kontratak. Biegałem na dużej intensywności, ale bardzo się cieszę, że znów znalazłem się w podstawowym składzie. To drugi mecz z rzędu, który zaczynam od początku. Nie czuję się jeszcze najlepiej fizycznie, ale to, co najlepsze nadchodzi.- Mam nadzieję, że to znak, iż nadchodzą dla mnie lepsze czasy, że będę grał więcej, że zacznę spełniać pokładane we mnie nadzieje. Dwa mecze z rzędu w podstawowym składzie i niezła gra, to dobry początek. Teraz potrzebuję gola. Może już w niedzielę w Gdańsku ? Byłby to doskonały moment, bo mecz z Lechią będzie jednym z ważniejszych w kontekście walki o mistrzostwo Polski. Jedziemy tam po trzy punkty. Gdańszczanie przegrali dwa mecze z rzędu, jesteśmy faworytem i nic innego nas nie interesuje.W meczu z Wisłą Hämäläinen mógł strzelić dwa gole, ale w dwóch doskonałych okazjach spudłował. - W pierwszej sytuacji może powinienem uderzać bardziej do boku, jednak trzeba też przyznać, że doskonale interweniował Łukasz Załuska. Druga okazja? Na pewno dostałem doskonałe podanie od Vadisa... Nie wiem, muszę jeszcze raz zobaczyć tę sytuację, bo nie wiem jak mogłem nie strzelić tam gola. Może za mocno wypuściłem sobie piłkę ? Może szybciej powinienem podjąć decyzję o strzale? Nie wiem, będę mądrzejszy, kiedy obejrzę powtórki. Na pewno było za późno, by podawać do Miro Radovicia, bo bardzo blisko był bramkarz Wisły - skomentował Fin.Legionista odniósł się także do nowego taktycznego rozwiązania Jacka Magiery, który w podstawowej jedenastce nie znajduje miejsca dla klasycznego napastnika. Tę rolę pełni Radović, a Hämäläinen gra na skrzydle. - Dopiero uczę się tej pozycji i wymagań, jakie ma trener. Wcześniej raczej nie grałem na skrzydle i wciąż jest to dla mnie nowość. W ataku gra Radović i trzeba przyznać, że radzi tam sobie doskonale. Jest wszędzie, prowadzi naszą grę. Ja daję z siebie wszystko, staram się, by nasza współpraca wyglądała jak najlepiej. Na razie wychodzi to różnie, zdarzają nam się nieporozumienia, ale z każdym meczem i treningiem powinno wyglądać to coraz lepiej - zakończył.