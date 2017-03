Legia - Wisła. Jacek Magiera: Obiecaliśmy to zwycięstwo jednemu z naszych kibiców

- Cieszymy się ze zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądał. To znaczy, że będzie w nim dużo walki, determinacji. Ale była też jakość. Wygraliśmy przecież po ładnej akcji, gdzie kunsztem popisał się Miro Radović, mieliśmy też kilka innych, by podwyższyć wynik - zaczął pomeczową konferencję Magiera.- Czy to był klasyk tylko z nazwy? To był mecz o trzy punkty. Zdobyliśmy je i to nas cieszy. Tym bardziej, że obiecaliśmy to zwycięstwo naszemu kibicowi - Kacprowi Szuckiemu - który walczy z chorobą nowotworową. Właśnie jemu je dedykujemy - dodał MagieraI był dalej odpytywany: - Jak długo można grać bez napastnika? Jeśli tak pytacie, to obrażacie Miroslava Radovicia. Nie szukajcie problemów na siłę. Tomas Necid w sobotę na rozruchu doznał kontuzji stawu skokowego, a Daniel Chima Chukwu musi najpierw udowodnić, że zasługuje na miejsce w składzie - odpowiadał Magiera.I dodawał: - Nemanja Nikolić i Aleksandar Priović od nas odeszli. Wiem, że strzelają gole w innych ligach, i się z tego cieszę. Ale do przeszłości już nie wracam, nie mam na nią wpływu.Przyszłość, ta najbliższa, to dla Legii mecz z Lechią Gdańsk 19 marca , godz. 18).