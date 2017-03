Puchar Anglii. Tottenham kolejnym półfinalistą, szlagier w poniedziałek

Trzy bramki dla Tottenhamu zdobył Koreańczyk Son Heung-Min, a po jednej Duńczyk Christian Eriksen, Holender Vincent Janssen oraz reprezentant Anglii Delle Alli.Teoretycznie najłatwiejsze zadanie w ćwierćfinale Pucharu Anglii miał Arsenal, który rywalizował z występującym na piątym poziomie zespołem Lincoln City. W wygranym 5:0 sobotnim spotkaniu bramki dla "Kanonierów" zdobyli Theo Walcott, Francuz Olivier Giroud, Chilijczyk Alexis Sanchez i Walijczyk Aaron Ramsey, a jeden gol był samobójczym trafieniem Luke'a Waterfalla.Zespół z Lincoln i tak sprawił jedną z większych niespodzianek w historii FA Cup. Został pierwszą od 103 lat drużyną spoza zawodowych lig, która dotarła do ćwierćfinału. Po drodze wyeliminował m.in. występujący w ekstraklasie Burnley, a także przedstawicieli Championship (zaplecza Premier League ) - Ipswich Town i Brighton&Hove Albion.Dla kibiców Arsenalu sobotnia wygrana z dużo niżej notowanym rywalem była drobnym pocieszeniem po dwóch porażkach 1:5 z Bayernem Monachium w meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów.W innym sobotnim spotkaniu 1/4 finału Pucharu Anglii faworyzowany Manchester City pokonał na wyjeździe Middlesbrough 2:0. Bramki dla "The Citizens" zdobyli Hiszpan David Silva i Argentyńczyk Sergio Aguero Na poniedziałek zaplanowano szlagier tej fazy. Lider angielskiej ekstraklasy Chelsea Londyn zagra u siebie z broniącym trofeum Manchesterem United.Trenerem MU jest Jose Mourinho, który w przeszłości pracował z powodzeniem w ekipie "The Blues". W poniedziałek Portugalczyk nie będzie mógł wystawić zawieszonego dyscyplinarnie Szweda Zlatana Ibrahimovicia.