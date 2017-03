Tirreno-Adriatico. Sagan wygrał etap, Quintana nadal liderem

Wyniki 5. etapu, Rieti - Fermo (209 km):



1. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe) 5:00.05 2. Thibaut Pinot (Francja/FDJ) 3. Primoz Roglic (Słowenia/LottoNL) 4. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Team Sky) 5. Bauke Mollema (Holandia/Trek) 6. Rigoberto Uran (Kolumbia/Cannondale) ten sam czas 31. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 1.59 43. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 3.38 58. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 7.47 76. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 11.07 135. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 24.58

Klasyfikacja generalna:

1. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 21:34.51 2. Thibaut Pinot (Francja/FDJ) strata 50 s 3. Rohan Dennis (Australia/BMC Racing) 1.06 4. Primoz Roglic (Słowenia/LottoNL) 1.15 5. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 1.19 6. Geraint Thomas (W.Brytania/Team Sky) 1.23 24. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 4.37 28. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 6.55 47. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 20.25 51. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 24.53 98. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 49.19

Sagan, który odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tym wyścigu, wyprzedził po finiszu z peletonu Francuza Thibauta Pinota (FDJ) oraz Słoweńca Primoza Roglica (LottoNL). Najlepszy z Polaków - Rafał Majka Bora -Hansgrohe) - dojechał do mety prawie dwie minuty później.W klasyfikacji generalnej prowadzi Quintana, który o 50 s wyprzedza Pinota i o 1.06 Australijczyka Rohana Dennisa. Majka przesunął się na 24. pozycję, ale do lidera traci 4.37.Cztery lokaty niżej plasuje się Michał Kwiatkowski (Sky) - 6.55 straty. Dwaj najlepsi polscy kolarze startują w tej samej imprezie po raz pierwszy od igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro , gdzie Majka zdobył brązowy medal.W niedzielę trasa poprowadziła m.in. przez tereny najbardziej dotknięte niedawnymi trzęsieniami ziemi w środkowych Włoszech. Kolarze przejechali obok miejscowości zniszczonych przez kataklizm: Amatrice, Accumoli i Arquata del Tronto.Siedmioetapowy wyścig zakończy się we wtorek jazdą indywidualną na czas w San Benedetto del Tronto (10 km).