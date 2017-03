Raw Air. Tak Stoch uratował się przed groźnym upadkiem. ,,To był mój błąd!"

TRAGEDIA STOCHA!

Potężny podmuch, problemy w locie i Kamil musiał się ratować przed upadkiem.

Żegnamy się powoli z żółtą koszulką lidera... pic.twitter.com/kvvJrxrDIS — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 12 marca 2017

Stefan Kraft wygrał zawody w norweskim Oslo, drugie miejsce zajął Andreas Wellinger, a trzecie Markus Eisenbichler. Kamil Stoch miał olbrzymie problemy w powietrzu, ale uratował się przed upadkiem.

PŚ w Oslo. Stoch już nie jest liderem, to był nasz najgorszy konkurs w sezonie

Dzikie tańce" Piotra Żyły przed skokiem w Oslo

W pierwszej serii Kamil Stoch oddał dobry skok na 126 metrów i zajmował piąte miejsce. Polak tracił tylko dwa punkty do trzeciej pozycji i wydawało się, że ma spore szanse na kolejne podium w tym sezonie. Druga seria nie ułożyła się jednak po jego myśli. Już po wyjściu z progu można było zauważyć, że Stoch nie ustabilizował sylwetki. - To nie był żaden podmuch wiatru. Od pewnego momentu skręca mnie za bulą, dlatego to był tylko mój błąd. Można powiedzieć, że wyratowałem się ze swojej winy. Nie wiem jak to poprawić. - powiedział w TVP Kamil Stoch.Polak skoczył 114,5 metra i dało mu to dopiero 22. miejsce. Stoch zdobył jedynie 9 punktów do klasyfikacji PŚ. W zawodach zwyciężył Stefan Kraft, który uzyskał kolejne sto punktów.Przed zawodami Stefan Kraft tracił do Polaka jedynie 60 punktów, dlatego jego zwycięstwo oznaczało, że Stoch musi zająć minimum szóste miejsce, by utrzymać prowadzenie w Pucharze Świata. Tak się jednak nie stało i Austriak został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Stefan Kraft ma w tym momencie 1320 pkt, a Polak traci do niego już 31 punktów.Do zakończenia rywalizacji w Pucharze Świata zostało jeszcze pięć konkursów indywidualnych. Najbliższy już we wtorek w Lillehammer.Stefan Kraft wygrał zawody w norweskim Oslo, drugie miejsce zajął Andreas Wellinger, a trzecie Markus Eisenbichler. Kamil Stoch miał olbrzymie problemy w powietrzu, ale uratował się przed upadkiem.Stefan Kraft wygrał, Kamil Stoch zajął 22. miejsce i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 60 punktów przewagi nad Austriakiem Polak zamienił na 31 punktów straty. Niedziela w Oslo była najgorszym dniem w całym sezonie dla kadry Stefana Horngachera. W każdym z poprzednich konkursów zdobywali oni więcej punktów niż na Holmenkollbakken.Piotr Żyła przeżywa ostatnio najlepsze dni swojej kariery. Polakowi z tego powodu wyraźnie dopisuje humor, co widać było przed pierwszym skokiem konkursu indywidualnego w Oslo.