Raw Air. Stefan Kraft zwycięża w Oslo. Olbrzymie problemy Stocha!

Kamil Stoch stracił koszulkę lidera Pucharu Świata. Polak zajął dopiero 22. miejsce, a w drugiej serii miał potężne problemy w powietrzu. Polak dostał mocny podmuch wiatru, ale zdołał obronić się przed bardzo groźnym upadkiem. W zawodach ponownie najlepszy okazał się Stefan Kraft. Austriak wyprzedził drugiego Wellingera o 8,9 pkt i zdecydowanie zwyciężył. Pierwsze miejsce Krafta oznaczało, że Austriak został posiadaczem żółtej koszulki lidera Pucharu Świata.Pierwsza seria nie była najlepsza w wykonaniu biało-czerwonych. Bardzo słaby skok oddał Jan Ziobro (109,5m) i zajął dopiero 46. miejsce. Nieco lepiej zaprezentował się Dawid Kubacki, który poleciał 120,5 metra i po pierwszej serii zajmował szesnaste miejsce. Ładnie wyglądała próba Piotra Żyły, który leciał bardzo spokojnie, ale w drugiej fazie lotu brakło mu noszenia i Polak wylądował na 124 metrze. Maciej Kot miał spore problemy w powietrzu i osiągnął jedynie 117 metrów, co dało mu dopiero 26. pozycję po pierwszej części rywalizacji. Zdecydowanie najlepszym Polakiem był Kamil Stoch, który skoczył 126 metrów i zajął piąte miejsce. Oznaczało to, że Polak tracił do podium jedynie 2 punkty.Zdecydowanymi liderami zawodów byli Andreas Wellinger (133,5 m) i Stefan Kraft (130 m). Austriak tracił do Niemca tylko 1,7 punktu, ale jego przewaga nad trzecim Ito była prawdziwą deklasacją. Drugiego Krafta i trzeciego Japończyka dzieliło aż 10,3 pkt.W drugiej serii mocno poprawił się Maciej Kot, Polak skoczył 125,5 metra co pozwoliło mu zakończyć rywalizację na jedenastym miejscu. Piotr Żyła w drugiej serii skoczył 119,5 metra (9. miejsce). Drugi skok zdecydowanie nie wyszedł Dawidowi Kubackiemu. Polak wyszedł bardzo wysoko z progu, ale szybko wytracił prędkość. W rezultacie poleciał jedynie 118 metrów. (23. miejsce). Piotr Żyła w drugiej serii skoczył 119,5 metra, co dało mu dziewiąte miejsce. Kamil Stoch po bardzo pechowym skoku w finale uplasował się dopiero na dwudziestej drugiej pozycji. W rezultacie Stoch stracił koszulkę lidera Pucharu Świata. Stefan Kraft ma w tym momencie 1320 pkt, a Polak 1289 ,,oczek''.Liderem turnieju Raw Air pozostał Stefan Kraft. Austriak ma 20,5 pkt przewagi nad Andreasem Wellingerem i 49,5 pkt nad Markusem Eisenbichlerem. Czwarte miejsce w Raw Air zajmuje Piotr Żyła, który ma 52,4 pkt straty do lidera. Turniej Raw Air zalicza się do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do ogólnych wyników Raw Air liczą się skoki z kwalifikacji, konkursów indywidualnych oraz wyniki z zawodów drużynowych.Kolejne skoki już w poniedziałek w Lillehammer. O godzinie 15 rozpoczną się treningi, a o 17.30 zostanie rozegrany prolog.Kamil Stoch nie zdołał odeprzeć ataku Stefana Krafta i stracił koszulkę lidera Pucharu Świata. Polak w drugiej serii musiał wykazać się sporym doświadczeniem, by uniknąć bardzo groźnego upadku.Stefan Kraft wygrał, Kamil Stoch zajął 22. miejsce i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 60 punktów przewagi nad Austriakiem Polak zamienił na 31 punktów straty. Niedziela w Oslo była najgorszym dniem w całym sezonie dla kadry Stefana Horngachera. W każdym z poprzednich konkursów zdobywali oni więcej punktów niż na Holmenkollbakken.Piotr Żyła przeżywa ostatnio najlepsze dni swojej kariery. Polakowi z tego powodu wyraźnie dopisuje humor, co widać było przed pierwszym skokiem konkursu indywidualnego w Oslo.