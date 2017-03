PK w skokach. Druga wygrana Aignera w Zakopanem, Wolny dziesiąty

"Bardzo się cieszę. To były naprawdę dwa bardzo dobre konkursy w moim wykonaniu" - nie krył radości Aigner.W niedzielę miejscami na podium zamienili się natomiast Niemiec Constantin Schmid i Austriak Maximilan Steiner. Tym razem wyżej oceniony został Steiner.W sobotę ósmy, a dzień później dziesiąty był na Wielkiej Krokwi Jakub Wolny."Szkoda pierwszego skoku, bo ten drugi był naprawdę całkiem fajny, chociaż miałem w nim trochę problemów na buli. Po prostu wiatr, podobnie jak wczoraj, nieźle kręcił" - wyjaśnił zawodnik LKS Klimczok Bystra.W niedzielę na Wielkiej Krokwi wystartowało 61 zawodników z 16 krajów.Nie do końca zadowolony z występów polskich skoczków był Adam Małysz : "No nie jest jakoś cudownie. Przed nami sporo pracy, z którą już bardzo mocno chcemy ruszyć tej wiosny, tak żeby wróciły te czasy, gdy mieliśmy naprawdę dobre zaplecze".Koordynator skoków i kombinacji norweskiej w PZN dodał, że jedyne co go ucieszyło to 11. miejsce niespełna 18-letniego Pawła Wąska."Bardzo dobrze, że właśnie tacy jak on - najmłodsi - zaczynają się pokazywać. To daje nadzieję, że nasza praca będzie przynosić coraz lepsze efekty" - podsumował Małysz.Aigner wygrywając oba konkursy w Zakopanem umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Mając na swoim koncie 1031 punktów o 163 wyprzedza Słoweńca Mirana Zupancica. Trzecie miejsce zajmuje nieobecny w Zakopanem Nejc Dezman. Słoweniec traci do prowadzącego 169 pkt.Najlepszy z Polaków Klemens Murańka z 442 pkt zajmuje 13. miejsce. Zawodnik zakopiańskiego TS Wisła obecnie bierze udział w norweskim cyklu Pucharu Świata - Raw Air. Wyniki drugiego konkursu PK w Zakopanem:1. Clemens Aigner (Austria) 243,8 pkt (130,0 i 131,0)2. Maximilian Steiner (Austria) 243,6 (133,5 i 126,5)3. Constantin Schmid ( Niemcy ) 240,3 (124,0 i 132,0)...10. Jakub Wolny 199,8 (117,5 i 120,5)11. Paweł Wąsek 199,6 (114,5 i 125,0)19. Stanisław Biela 191,4 (113,5 i 118,5)22. Aleksander Zniszczoł 190,0 (115,0 i 117,0)34. Krzysztof Biegun 82,2 (109,0)35. Przemysław Kantyka 81,6 (110,0)43. Krzysztof Leja 73,0 (106,0)45. Dawid Jarząbek 72,3 (106,5)50. Tomasz Pilch 68,8 (106,5)57. Bartosz Czyż 53,5 (94,0)