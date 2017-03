Premier League. Angielskie media po występie Grosickiego: Z nim nigdy nie jest nudno

- Można śmiało stwierdzić, że Polak ma za sobą przeciętne spotkanie. To on stwarzał zagrożenie w pierwszej połowie, otrzymywał piłki przy linii bocznej i ścinał do środka. Gdy miał piłkę , można było spodziewać się jakiegoś zagrożenia. Ale jego ostatnie podanie często pozostawiało wiele do życzenia . To popołudnie zostało najlepiej podsumowane przez jego rzut wolny z drugiej połowy; piłka poszybowała wysoko, wysoko nad poprzeczką. Takie zagranie pasowałoby bardziej do rugby - pisze "Hull Daily Mail" chwaląc Grosickiego za nieustępliwość. Mimo kilku nieudanych zagrań nie poddawał się i cały czas był bardzo aktywny.Nieudany wolny zauważyło również tabloidowe "The Sun". - To kandydat do najgorszego stałego fragmentu gry w tym sezonie - napisano. Polak dostał ocenę 6 (skala 1-10), identyczną do Łukasza Fabiańskiego. Od "Daily Mail" Grosicki dostał 6, natomiast bramkarz reprezentacji Polski "siódemkę". Za to Goal.com pochwaliło Grosickiego za jego występ i przyznało mu 3,5 gwiazdki (na 5).Hull znajduje się na 18., spadkowym miejscu. Ma na koncie 24 pkt i do bezpiecznej strefy traci jeden punkt. Swansea ma zaledwie dwa punkty więcej od Hull i zajmuje 16. miejsce.