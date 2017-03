Liga koszykówki NCAA. Karnowski w piątce nominowanych do nagrody Jabbara

W tym sezonie nagroda przyznawana jest po raz trzeci. Poprzednio otrzymywali ją występujący teraz w NBA Frank Kaminsky (Wisconsin, obecnie Charlotte Hornets) i przed rokiem Austriak Jakob Poeltl (Utah, Toronto Raptors).Karnowski rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Notuje średnio 12,6 pkt, 6,0 zbiórek, 2,0 asysty oraz 1,0 blok. Jest trzeci w West Coast Conference pod względem skuteczności rzutów z gry (60,1 proc.). Został najlepszym graczem w historii koszykarkiego zespołu Gonzagi pod względem liczby odniesionych zwycięstw - 132.Obok Polaka w piątce nominowanych kandydatów znaleźli się Tim Kempton Jr. (Lehigh), Jock Landale (Saint Mary's), Dominikańczyk Angel Delgado (Seton Hall) i Ethan Happ (Wisconsin).Zwycięzca zostanie ustalony na podstawie głosów kibiców (od 10 do 24 marca na stronie www.HoophallAwards.com) oraz rekomendacji komisji selekcyjnej Basketball Hall of Fame's. Ogłoszenie wyników odbędzie się w Los Angeles 7 kwietnia Karnowski przygotowuje się właśnie z zespołem Bulldogs, legitymujących się w tym sezonie najlepszym bilansem w lidze (32-1), do najważniejszej, pucharowej fazy rozgrywek, tzw. tournament z udziałem 64 najlepszych zespołów. Gonzaga ma spore szanse, by być rozstawiona z numerem 1. Pierwszy mecz drużyna trenera Marka Few rozegra 16 marca w Salt Lake City.