Siatkówka. Atom Trefl zmienił trenera na trzy kolejki przed końcem rudny zasadniczej

Z sopockim klubem Piotr Matela związany był od 2013 roku, najpierw pełniąc funkcję statystyka pierwszej drużyny, później szkoleniowca Atomu Trefla w Młodej Lidze Kobiet, którą dwukrotnie doprowadził do młodzieżowego mistrzostwa Polski. Przed sezonem 2016/2017 w związku z problemami finansowymi klubu z Północy opuściło go wiele siatkarek i trener, Lorenzo Micelli. Jego obowiązki przejął właśnie Matela, rozpoczynając współpracę z grupą młodych i mniej doświadczonych siatkarek.Piotr Matela doprowadził Atom Trefl Sopot do 13. miejsca w Orlen Lidze. Z dorobkiem 21 punktów wyprzedza on o jeden ostatnią Legionovię Legionowo , tracąc sześć do 7. Budowlanych Toruń Obowiązki pierwszego trenera na początku marca przejął dotychczasowy asystent Mateli, Piotr Olenderek, który do tej pory pracował jako drugi szkoleniowiec i statystyk m.in. w Legionovii Legionowo, żeńskim zespole AZS-u Politechniki Warszawskiej, drużynie Młodej Ligi AZS-u Częstochowa oraz warszawskich klubach Legia i Metro. Stał również za sukcesem młodzieżowych reprezentacji Polski, w 2013 roku będąc w sztabie szkoleniowym złotych medalistek mistrzostw Europy kadetek. W nowej roli zadebiutuje już w poniedziałek 13 marca, podczas meczu Atomu Trefla Sopot z Polskim Cukrem Muszynianka Muszyna. W regularnym sezonie poprowadzi swój zespół tylko w trzech spotkaniach.