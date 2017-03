Transfery. Nantes i Inter Mediolan zainteresowane Grzegorzem Krychowiakiem

Krychowiak ma problemy w PSG , gdzie występuje bardzo rzadko. Do tej pory wystąpił w zaledwie 11 meczach ligowych. Pomocną dłoń chce wyciągnąć do niego klub Kity. Krychowiak grał tam już w sezonie 2011/12, gdy Nantes występowało w drugiej lidze. Po dobrych występach trafił do pierwszoligowego Reims, skąd wybił się do Sevilli.- Nie jestem pewien, czy chciałby przyjść. Na pewno ma inne ambicje. A o jego wypożyczeniu myślałem już w styczniu . Mam bardzo dobre stosunki z PSG - powiedział Kita. Więcej na stronie "Przeglądu Sportowego". Nantes obecnie zajmuje 10. miejsce w tabeli Ligue 1 z 37 pkt. Piłkarzem tego klubu jest inny reprezentant Polski, Mariusz Stępiński. PSG jest trzecie - ma 62 pkt i traci pięć punktów do prowadzącego Monaco, ale Paryżanie rozegrali o jeden mecz mniej.Za to włoski "Tuttosport" twierdzi, że Polakiem poważnie interesuje się Inter Mediolan . Dyrektor sportowy Piero Ausilio ma od dłuższego czasu podziwiać umiejętności Krychowiaka i chciał go pozyskać jeszcze gdy Polak grał w Sevilli.