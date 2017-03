Alpejski PŚ. Shiffrin dziewiąta w klasyfikacji wszech czasów

Najwięcej zwycięstw w zawodach Pucharu Świata:

Najwięcej wygranych w slalomie w zawodach Pucharu Świata:

Schiffrin najlepsza w Squaw Valley

Obchodząca w poniedziałek 22. urodziny Shiffrin wyprzedziła w klasyfikacji wszech czasów Chorwatkę Janicę Kostelic. Dwóch wygranych brakuje jej do ósmej w zestawieniu Hanni Wenzel z Liechtensteinu. Liderką jest nadal aktywna Amerykanka Lindsey Vonn , która ma na swoim koncie 77 triumfy.W slalomie, który jest jej specjalnością, Shiffrin ma już na koncie 25 zwycięstw. To daje jej trzecie miejsce w rankingu wszech czasów wśród zawodniczek z największą liczbą wygranych. Wyprzedzają ją już tylko Szwajcarka Vreni Schneider - 34 i Austriaczka Marlies Schild - 35.1. Lindsey Vonn* (USA) 772. Annemarie Moser-Proell (Austria) 623. Vreni Schneider ( Szwajcaria ) 554. Renate Goetschl (Austria) 465. Anja Paerson (Szwecja) 426. Marlies Schild (Austria) 377. Katja Seizinger ( Niemcy ) 368. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 339. Erika Hess (Szwajcaria) 31. Mikaela Shiffrin* (USA) 3111. Janica Kostelic (Chorwacja) 301. Marlies Schild (Austria) 352. Vreni Schneider (Szwajcaria) 343. Mikaela Shiffrin* (USA) 254. Erika Hess (Szwajcaria) 215. Janica Kostelic (Chorwacja) 20Po pierwszym przejeździe Shiffrin zajmowała drugie miejsce, z minimalną stratą do Wendy Holdener. Startująca jako ostatnia Szwajcarka popełniła jednak w końcówce błąd, wypadła z trasy i Amerykanka mogła się cieszyć z 31. zwycięstwa w karierze (w piątek wygrała slalom gigant). W tej sytuacji drugie miejsce zajęła Czeszka Sarka Strachova, a trzecie Austriaczka Bernadette Schild.Obchodząca w najbliższy poniedziałek 22. urodziny Shiffrin zdominowała rywalizację w slalomie w ostatnich latach - małą Kryształową Kulę zdobyła po raz czwarty, jest także mistrzynią olimpijską i trzykrotną mistrzynią świata.Amerykanka jest również niemal pewna zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przed finałowymi zawodami PŚ w Aspen ma 378 punktów przewagi nad specjalizującą się w konkurencjach szybkościowych Słowenką Ilką Stuhec, która wycofała się z udziału w sobotnim slalomie. Do zakończenia sezonu pozostały cztery starty w Aspen - po jednym w każdej konkurencji. Zdobyć można maksymalnie 400 pkt.