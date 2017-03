WTA w Indian Wells. Agnieszka Radwańska w trzeciej rundzie

Temperatura przekraczała aż 35 stopni Celsjusza. Warunki były niezwykle ciężkie zarówno dla tenisistek, jak i widzów. Jeden z chłopców do podawania piłek zwymiotował na kort po rozegraniu trzech gemów.W trudnych warunkach lepiej poradziła sobie Radwańska. W pierwszym secie przełamała rywalkę na 3:1, dzięki czemu zyskała duży komfort i wygrała tę partię do 3. Na początku drugiego seta żadna z tenisistek nie potrafiła utrzymać własnego podania, najpierw lepsza była Polka, a potem Hiszpanka. Ale Radwańska znowu objęła prowadzenie 3:1. Walka była jednak bardziej wyrównana, bo w dziesiątym gemie przy stanie 5-4 Sorribes mogła przełamać Radwańską. Zmarnowała jednak swoją okazję, a Polka wykorzystała drugą piłkę meczową, by wygrać seta do 4. Całe spotkanie trwało nieco ponad 100 minut.W trzeciej rundzie rywalką Radwańskiej będzie Shuai Peng z Chin (WTA 49).