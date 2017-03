ACB 54: Mamed Khalidov zdewastował Luka Barnatta w 21 sekund! [WIDEO]

Od początku zaatakował Barnatt. Anglik zadał trzy wewnętrzne lowkicki, które doszły celu, ale przy tym odsłonił kawałek szczęki, co momentalnie wykorzystał Khalidov uderzając go bardzo mocnym prawym sierpowym. Potem momentalnie dopadł do aktualnego mistrza włoskiej organizacji Venator i zadał kilka ciosów, które zwaliły go na matę. Sędzia Herb Dean został zmuszony do przerwania pojedynku.Dla Khalidova była to pierwsza walka od niespełna roku. Polak pokazał tym kapitalnym występem, że walce na KSW 35 z Azizem Karaoglu miał po prostu słabszy dzień. Przypomnijmy że w Khalidov 27 maja skrzyżuje rękawice z Borysem Mańkowskim na KSW 39: Colloseum.Więcej o MMA przeczytasz na portalu InTheCage.pl