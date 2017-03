NBA. Stephen Curry już wyprzedził ojca Della w liczbie punktów

Stephen to dwukrotny MVP sezonu zasadniczego (2014/15 i 2015/16), mistrz ligi z "Wojownikami" z 2015 r. oraz najlepszy strzelec rozgrywek i lider przechwytów w 2016 r. Ojciec pierścienia mistrzowskiego nigdy nie zdobył. Otrzymał natomiast nagrodę dla najlepszego rezerwowego sezonu 1993/94.W historii NBA było kilka koszykarskich rodzin, ale jedynie obydwu panom Curry udało się przekroczyć granicę 12 tysięcy punktów.Inne znani gracze dwóch pokoleń o tym samym nazwisku to Kobe i Joe Bryant oraz bracia Brent, Drew i Jon oraz ich ojciec Rick Barry.W pierwszej parze gwiazdą był oczywiście Kobe, który zakończył karierę w kwietniu 2016 r., po 20 sezonach w LA Lakers . Jest trzecim strzelcem w klasyfikacji wszech czasów - 33 643 pkt. Jego ojciec był bardziej znany w roli trenera (Włochy, Japonia, WNBA). W lidze NBA występował osiem sezonów i uzyskał 5252 pkt.Z klanu Barrych największe sukcesy osiągał ojciec - obecnie 72-letni Rick, mistrz z Golden State Warriors z 1975 r. i najlepszy zawodnik (MVP) finałów w tymże roku oraz ośmiokrotny uczestnik Meczu Gwiazd. Po zakończeniu kariery został wybrany do Galerii Sław. Jest także w gronie 50 najlepszych koszykarzy w historii NBA. Zdobył 25 279 pkt w ciągu 15 lat spędzonych na zawodowych parkietach.Jego synowie osiągnęli mniej indywidualnie. Najlepszy z nich Brent jako rezerwowy był dwukrotnie mistrzem NBA z San Antonio Spurs (2005 i 2007, w karierze 8848 pkt). Jon Barry uzyskał w najlepszej lidze świata 4715 pkt, a Drew, który w latach 2002-2003 występował w Prokomie Treflu Sopot , jedynie 134 pkt.